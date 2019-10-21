الرياضةرياضة عالمية

بعد الغياب المفاجئ.. تفاصيل مكالمة صلاح ومدرب الفراعنة

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

أبوظبي– بعد غياب نجم ليفربول محمد صلاح عن قمة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر يونايتد، الأحد، قالت تقارير إعلامية مصرية إن المدير الفني لمنتخب مصر حسام البدري، تواصل مع اللاعب للاطمئنان عليه.

وكان صلاح، بشكل مفاجئ، خارج قائمة ليفربول خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، بعد تعرضه لإصابة خلال لقاء ليستر سيتي في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري.

ورغم تأكيدات الجهازين الفني والطبي لليفربول على جاهزية صلاح لخوض اللقاء، فوجئت الجماهير بغيابه عن الفريق في القمة المنتظرة على ملعب “أولد ترافورد”.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، إن البدري أجرى اتصالا هاتفيا بصلاح للاطمئنان على حالته في أعقاب غيابه عن اللقاء المهم، وذلك قبل نحو 3 أسابيع من مباراة منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.

وشهدت المحادثة استفسارات من المدرب الجديد للمنتخب بشأن آخر تطورات إصابة هداف الدوري الإنجليزي خلال الموسمين الأخيرين.

وحسب الوكالة، أكد صلاح للبدرى أنه سيكون فى تدريبات ليفربول الاثنين، علما أنه قد يكون جاهزا للتواجد مع فريقه أمام جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، أو المباراة التالية في الدوري الإنجليزي أمام توتنهام هوتسبير، الأحد.

وكان البدري أعفى صلاح من معسكر المنتخب الأخير، الذي تخلله فوز ودي على بوتسوانا بهدف نظيف، بهدف منحه راحة سلبية.

وتستعد مصر لمواجهة ضيفتها كينيا في 11 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات المجموعة السابعة من تصفيات كأس الأمم الفريقية، التي تضم توغو وجزر القمر. سكاي نيوز عربية

مقالات ذات صلة

موراي يتقدم 116 مركزا بتصنيف المحترفين

منذ 4 دقائق

غوارديولا.. اعتراف صادم وشرط وحيد لتحقيق “الإنجاز المنتظر”

منذ ساعة واحدة

الليلي يطالب “الجزراوية” بالتريث.. صوقار مشرفا على “البرو”

منذ 13 ساعة

تتويج شيماء سعد بكأس السيدات للكارتينغ

منذ 13 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock