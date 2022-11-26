بعد انتشارها بأكثر من دولة.. تفسيرات علمية لظاهرة دوران الحيوانات

قد تفقد العديد من الحيوانات تركيزها لتقوم بحركات غريبة كالدوران دائرياً، ولكنها سرعان ما تعود لطبيعتها فوراً، وهذا الداء يجعل الحيوانات تتصرف بشكل غريب ومشوش؛ لأنه يؤثر على حركتها، حيث تظهر الحيوانات المصابة بداء الليسترات في الغالب علامات عصبية شديدة، مثل فقدان التوازن والدوران وتشنجات الجسم غير العادية، عادة ما يتم ملاحظة الحمى وفقدان الشهية وانخفاض مستوى النشاط.

حل لغز الأغنام التي تمشي بشكل دائري منذ أسبوعين

داء الليسترات في الحيوانات

الليستريات مرض معدي تسببه بكتيريا الليستريا المستوحدة، هو مرض حيواني المنشأ، هناك نسبة عالية من ناقلات الأمعاء، التهاب الدماغ أو التهاب السحايا في المجترات البالغة هو الشكل الأكثر شيوعًا، خزانات العدوى هي التربة والمسالك المعوية للحيوانات التي لا تظهر عليها أعراض، يمكن للحيوانات المصابة أن تفرز L. monocytogenes في البراز والحليب، حيث تُكتسب معظم العدوى عن طريق الابتلاع، ولكن يمكن أيضًا أن تنتشر الليستيريا عن طريق الاستنشاق أو الاتصال المباشر، قد يكون الانتقال التناسلي ممكنًا أيضًا.

علاج داء الليسترات في الحيوانات

يمكن للطبيب البيطري تشخيص مرض الليستريات ووصف المضادات الحيوية للحيوانات المصابة، قد لا ينجح العلاج في المراحل المتأخرة من المرض، يجب تجنب تغذية العلف الفاسد للحيوانات، ويجب فصل الحيوانات المريضة عن القطيع وفحصها على الفور.

الكلاب تدور حول نفسها كالزومبي!

عندما ينتاب كلبك النعاس، يبدأ بالدوران حول نفسه لإطلاق رائحته التي تعمل بمثابة تنبيه عطري للكلاب الأخرى. هذه الحركة بمثابة إشارة إلى أن هذا السرير الذي يراه أمامه ملكا له وحده. وهو سلوك تم تناقله أيضاً بين الأجيال، حيث كان الأسلاف الذين يعيشون في البرية يدورون ويخلبون الأغصان والأوراق لإنشاء منطقة نوم وفراش مثالية تناسب أجسامهم. هذا أيضًا جعل الأمر أكثر صعوبة على الحيوانات المفترسة المحتملة لرؤيتها.

من ناحية أخرى، فقد يكون دوران الكلاب قبل التبرز أو النوم ممتعا بعض الشيء. ومع ذلك، قد تدور بعض الكلاب باستمرار لدرجة أن تتجاهل طعامها أو نومها، وفي هذه الحالات، يلزم إجراء فحص بيطري شامل وقد يكون هناك ما يبرر تناول الأدوية المضادة للقلق – إلى جانب تعديل السلوك.