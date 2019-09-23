بعد انتهاء مشاورات الرئيس الإسرائيلي.. نتنياهو يقترب من التكليف بالحكومة الجديدة

القدس المحتلة – انتهت ظهر اليوم الإثنين المشاورات التي دعا إليها الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، فيما يتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة، بحصول رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، على 55 توصية، مقابل 54 توصية لرئيس قائمة “أزرق- أبيض”، بيني غانتس، على أن يجتمع مساء اليوم بهما.

وأوصى لصالح نتنياهو كل من أحزاب “الليكود” 31 مقعدًا، “شاس” 9 مقاعد، “يهدوت هتوراة” 8 مقاعد، “يمينا” 7 مقاعد، أما الأحزاب المؤيدة لغانتس فهي: “أزرق- أبيض” 33 مقعدا، القائمة العربية المشتركة 10 مقاعد باستثناء أعضاء الكنيست الثلاثة من حزب “التجمع الوطني الديمقراطي- بلد” الذين لم يوصوا بغانتس، و”العمل-غيشر” 6 مقاعد، و”المعسكر الديمقراطي” بواقع 5 .

ونقل القناة 12 في التلفزيون الإسرائيليّ عن مصادر رفيعة لم تسمّها تقديراتها أن يكلف ريفلين نتنياهو بتشكيل الحكومة بعد عقده جلسة ثلاثية ينضم إليها غانتس.

ونقلت القناة ذاتها أن أعضاء كنيست عن الليكود يدفعون باتجاه إعادة التكليف إلى ريفلين فور الحصول عليه.

وقال نتنياهو بعد انتهاء المشاورات، إنّ الطريقة الوحيدة لتشكيل الحكومة هي الحوار لتشكيل حكومة وحدة.

ويقلّل محللون وصحافيون من قدرة نتنياهو على تشكيل حكومة خلال مهلة الـ28 يوما التي يمنحها ريفلين له. وعند انتهاء هذه المهلة، يحقّ لريفلين تمديدها بـ14 يوما، ويحق له كذلك، إجراء مشاورات أخرى لتكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة.

وسيصدر ريفلين قراره النهائي بخصوص هوية الشخص الذي سوف يشكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة بعد غد الأربعاء. -(بترا)