بعد انفجار وسط البلد: تكثيف التفتيش على إجراءات السلامة في المحال التجارية – فيديو

عمان – الغد– بعد أن تسبب انفجار اسطوانة غاز في مطعم بوسط البلد في عمان، بوفاة شخصين وإصابة 3 آخرين، أعلنت جهات مختصة عزمها تكثيف إجراءات التفتيش على مدى التزام المحال التجارية في البلد بإجراءات ومتطلبات السلامة العامة، في خطوة تهدف إلى “الحفاظ على أمن المواطنين”.

وبينما أكدت مصادر المديرية العامة للدفاع المدني أن حملاتها التفتيشية الدورية (سنوية ونصف سنوية) والمفاجئة مستمرة، قال أمين عمان يوسف الشواربة أن “الأمانة ستفعل من إجراءات السلامة العامة في المحلات التي تتطلب طبيعة أعمالها ذلك بالتشارك مع الدفاع المدني”.

وكان العمانيون في وسط البلد، استفاقوا في ساعة مبكرة من فجر أمس، على صوت انفجار مدو وصل صداه للمناطق المجاورة والجبال المطلة على قاع المدينة، تبين لاحقا أنه ناتج عن تسرب من إسطوانة غاز، تسبب بانفجار “وميضي، ناتج عن عمليات تفريغ وعصف بسبب وقوع المطعم في دخلة ضيقة متشعبة، فضلا عن تسرب الغاز لوقت طويل” قبل الانفجار، الذي ألحق أضرارا كبيرة في واجهات عدة مبان مجاورة، من بينها بنك وفندق ومطعم آخر، ومحال ألبسة وأحذية وغيرها من المصالح التجارية في المنطقة.



إلى ذلك، أخلت فرق الدفاع المدني المبنى الذي يقع فيه المطعم، فيما رصدت “الغد” تغطية مبنى البنك بساتر مخصص للإنشاءات، فضلا عن عمال يقومون بإخراج صناديق حديدية من داخله، لنقلها لموقع آخر.

وقال مصدر مطلع في أمانة عمان الكبرى لـ”الغد”، إنه جرى تكليف الجمعية العلمية الملكية بالكشف على المبنى لمعرفة مدى سلامته إنشائيا، واتخاذ القرار المناسب حياله.

وأكد المصدر أن “الانفجار أحدث أضرارا كارثية في الأعمدة والجدران والسقوف”.

وفي الأثناء، جرى منع الاقتراب من المبنى “حفاظا على سلامة المواطنين”، وحتى التأكد من سلامته الهندسية، ومن أنه ليس مصدرا للخطر.

في حين قال مصدر أمني لـ”الغد” إنه تم تشكيل لجنة مختصة من جميع الأجهزة المعنية للوقوف على الأسباب التي أدت إلى انفجار أسطوانة الغاز، وحصر الأضرار الناجمة عن الانفجار.

بدوره، قال الشواربة لـ “الغد” إن عملية الإخلاء جاءت استنادا لقرار لجنة السلامة العامة التي تشكلت لهذه الغاية وشددت على ضرورة إخلاء المبنى والمباني المجاورة حفاظا على المواطنين.



وكانت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني قد صرحت بأن فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت صباح امس مع حادث تسرب غاز داخل احد المطاعم بمنطقة وسط البلد، مما أدى إلى انفجار، نتج عنه وفاة شخصين و3 إصابات اثنتان حالتهما بالغة.

من جهته، قال مصدر أمني لـ”الغد” إن الوفاتين لمواطن في الأربعينيات من العمر والآخر لثلاثيني من جنسية عربية، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة مختصة من كافة الأجهزة المعنية للوقوف على الاسباب التي أدت إلى انفجار أسطوانة الغاز وحصر الأضرار الناجمة عن الانفجار.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل إحدى الإصابات البالغة إلى مستشفى الأمير حمزة في حين تم إخلاء الوفاتين والإصابتين إلى مستشفى البشير.

واطلع مدعي عام عمان امس على الوفيات، فيما سيباشر الادعاء العام بالتحقيق بعد ان ترده البينات من الدفاع المدني والمختبر الجنائي والطب الشرعي للتعرف على اسباب الحادث ومن يقف وراءه.

وقال المحامي الدكتور يونس عرب، ان مالك المطعم الذي يمتلك الاسطوانة التي تسرب منها الغاز هو الذي يتحمل المسؤولية القانونية بالكامل، باعتباره حارسا للاشياء سندا لاحكام القانون المدني.

اما بالنسبة للمسؤوليات الجزائية، كالتسبب بالوفاة اوالايذاء فهو يجب ان يثبت مسؤولية الشخص الذي حصل الانفجار بسبب قلة احترازه او خطئه او عدم مراعاته وسائل السلامة العامة ، ولا تسقط المسؤوليات القانونية المدنية او الجزائية إلا إذا ثبت وجود سبب اجنبي خارج عن ارادة او فعل اي احد، مثل التماس الكهربائي.



وبين مصدر مسؤول بالدفاع المدني ان الحريق يعتبر انفجارا وميضيا ناتجا عن عمليات التفريغ والعصف بسبب انحصار المبنى وتشبعه من مادة الغاز المسرب لوقت طويل، لافتا إلى أن توفر مصدر حراري ومادة الأكسجين بذات الوقت أدى إلى وقوع الانفجار وأن العصف والتفريغ هو ما زاد من خطورة الانفجار وسعة انتشاره وبالتالي وقوع ضحايا وإصابات بليغة قريبة من الانفجار.

وعلى صعيد اجراءات السلامة العامة التي يقوم بها الدفاع المدني على المنشآت كالمطاعم وغيرها، لفت المصدر ان إدارة الوقاية والسلامة العامة تقوم بحملات تفتيشية على إجراءات السلامة العامة، سنوية ونصف سنوية وهناك حملات مفاجئة.

وتعد إسطوانات الغاز من أشد المصادر الحرارية الخطرة في المنازل والمنشآت التجارية والسياحية لخطورة مادة الغاز كمادة مشتعلة بحسب ما ذكر المصدر، مشيرا إلى أن تشقق خرطوم إسطوانة الغاز أو خلل فني بصمام الأمان هو من الأسباب الرئيسة لتسرب مادة الغاز شديد الاشتعال وإحداث الحرائق والانفجارات.