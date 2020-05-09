بعد انقطاع طويل .. برشلونة يعاود التمارين وريال مدريد ينتظر

مدريد – عاد لاعبو برشلونة الى التمارين بعد قرابة شهرين من التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد، بينما سينتظر غريمه ريال مدريد حتى يوم الإثنين، في وقت تحدثت تقارير محلية عن إصابة ثلاثة لاعبين من أندية الدوري الإسباني لكرة القدم بـ”كوفيد-19″.

ومع صورة لقائده النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الكرة، كتب برشلونة عبر حسابه على تويتر “العودة الى العمل!” مع استئناف التمارين في مركز جوان كامبر، لكن بشكل فردي طبقا لإجراءات الوقاية من الفيروس.

وبعد طول غياب، وطأت أقدام نجوم مثل الفرنسي أنطوان غريزمان والأوروغوياني لويس سواريز وجيرار بيكيه عشب الملعب، بغياب الجناح الفرنسي عثمان دمبيلي الذي ما زال يتعافى من إصابة في فخذه الأيمن.

¡Los jugadores se vuelven a calzar las botas! 🔵🔴 pic.twitter.com/ji3oQ3gJCg — FC Barcelona (desde 🏠) (@FCBarcelona_es) May 8, 2020

وبحسب التقارير الصحافية الإسبانية، احترم اللاعبون البروتوكول الصحي بدقة، اذ وصلوا بمفردهم مع كافة الاحتياطات الملزمة وبملابسهم الرياضية، وتوزعوا على ثلاثة ملاعب من دون المرور بغرف الملابس.

وقاموا بعدها بتمارين الجري، وخضعوا لاختبارات لقياس آثار العزل على وضعهم البدني، وتسلموا في نهاية التمرين التجهيزات والملابس الخاصة بالحصة المقبلة، كما عاود كل من إشبيلية، فياريال، أوساسونا وليغانيس التمارين، مع احترام البروتوكول الصحي بحذافيره.

الى ذلك، كشفت إذاعة “راك1″ الكاتالونية تسجيل فحوص إيجابية لـ”كوفيد-19” لثلاثة لاعبين من الدرجة الأولى واثنين من الدرجة الثانية، وعلى ريال مدريد الآن انتظار نتائج فحوص أجراها لاعبوه الأربعاء قبل معاودة التمارين اعتبارا من الإثنين.

وحدد النادي الملكي موعد الحصة التمرينية الأولى صباح الإثنين في مركز فالديبيباس، وذلك بعد شهرين تقريبا من وضع كل النادي بمختلف رياضاته في الحجر الصحي بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بالفيروس.

وخلال فترة الحجر، لم تظهر عوارض “كوفيد-19” على أي من لاعبي ريال بحسب الصحافة المحلية، لكن فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يستهل العودة التدريجية للحياة الطبيعية من دون المهاجم الصربي الشاب لوكا يوفيتش بسبب تعرضه لكسر في قدمه اليمنى.

وأعلنت رابطة الدوري الإثنين انها تنوي “العودة الى المنافسات في حزيران/يونيو”، بعدما أعطت السلطات المحلية الضوء الأخضر لاستئناف التمارين الفردية للبطولات الاحترافية هذا الأسبوع بشكل تدريجي، تمهيدا لمعاودة المنافسات المعلقة منذ منتصف آذار/مارس الماضي.

ويُعَد إجراء الفحوص جزءا من البروتوكول الصحي الذي وضعه الاتحاد الاسباني للعبة والرابطة واختصاصيون في المجال الطبي لاستئناف التدريبات “بهدف ضمان سلامة جميع الأشخاص المشاركين”. (أ ف ب)