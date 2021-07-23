بعد تأجيلها لعام.. أولمبياد طوكيو 2020 تُفتتح اليوم

طوكيو- تفتتح الجمعة، النسخة الـ 32 من دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو، وتشهد مشاركة أكثر من 11 ألف رياضي يمثلون 204 دول ويتنافسون في 33 رياضة على مدار 19 يوما، وسط مشاركة أردنية هي الأكبر.

ويقام حفل الافتتاح عند الساعة الثانية ظهرا بتوقيت الأردن، الثامنة مساء بتوقيت اليابان، بعد أن أُجلت الأولمبياد من العام الماضي إلى الحالي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وستشهد أولمبياد طوكيو 2020، مشاركة الأردن للمرة الـ 11، حيث لم تغب المملكة عن الدورات الأولمبية منذ مشاركتها الأولى في أولمبياد موسكو عام 1980، وفق اللجنة الأولمبية الأردنية.

ومشاركة الأردن هذه المرة تتميز بوجود أكبر فريق يمثله مع 14 لاعبا ولاعبة يمثلون 8 رياضات وهو أكبر عدد من الرياضات التي تمثل المملكة في تاريخ مشاركاتها في الألعاب الأولمبية، بحسب اللجنة.

وسبق للأردن أن أحرز ميدالية واحدة (ذهبية) في الأولمبياد وجاءت عبر لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو، أحمد أبو غوش، في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016. وسيغيب أبو غوش عن هذه الأولمبياد بعد قرار اعتزاله.

وسيقام حفل افتتاح الأولمبياد في الملعب الوطني في طوكيو الذي يتسع لنحو 68 ألف متفرج لكن دون حضور جماهير كالمعتاد بسبب الإجراءات المتخذة منعا لانتشار فيروس كورونا. وسيكون الحفل مقتصرا على لاعبي ومدربي وإداريي البعثات والمقاعد المخصصة لكبار الشخصيات والدبلوماسيين وأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية ورعاة الألعاب والإعلاميين.

والملعب الوطني في العاصمة اليابانية بُني في مكان الملعب القديم الذي تم تشييده في عام 1958 لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية في ذلك العام، وثم استضاف أولمبياد طوكيو عام 1964.

ومن المقرر أن تدخل البعثات الأولمبية تباعاً إلى أرضية الملعب الوطني، حيث ستدخل اليونان أولاً تكريماً لها لأنها الدولة التي شهدت ولادة الألعاب الأولمبية القديمة والحديثة، ومن ثم يتم استعراض الدول بحسب ترتيب الأحرف اليابانية، على أن تكون اليابان آخر دولة تظهر خلال حفل استعراض الدول.

أما البعثة الأردنية ستكون الدولة الـ 192 التي ستدخل إلى أرضية حفل افتتاح أولمبياد طوكيو خلال استعراض أعلام الدول المشاركة.

وكانت اللجنة الأولمبية الأردنية قد اختارت، اللاعبين جوليانا الصادق (تايكواندو) وزياد عشيش (ملاكمة)، لشرف حمل العلم الأردني خلال حفل افتتاح الأولمبياد.

وستفتتح المشاركة الأردنية في أولمبياد طوكيو السبت من خلال الملاكم محمد الوادي والسباح عمرو الور.

ويضم الفريق الأردني المشارك في الأولمبياد كل من اللاعبين واللاعبات: إبراهيم بشارات (فروسية – القفز عن الحواجز) ومحمد الوادي (الملاكمة – وزن تحت 57 كغم) وعبادة الكسبة (الملاكمة – وزن تحت 63 كغم) وزياد عشيش (الملاكمة – وزن تحت 69 كغم) وعدي الهنداوي (الملاكمة – وزن تحت 81 كغم) وحسين عشيش (الملاكمة – وزن تحت 91 كغم).

إضافة إلى جوليانا الصادق (التايكواندو – وزن تحت 67 كغم) وصالح الشرباتي (التايكواندو – وزن تحت 80 كغم) وعبد الرحمن المصاطفة (الكراتيه – وزن تحت 67 كغم) وأسماء أبو ربيع (الرماية – المسدس الهوائي 10 متر) ويونس عيال سلمان (الجودو – وزن تحت 73 كغم) وعليا بشناق (ألعاب القوى – 400 متر) إلى جانب السباحة تاليتا بقلة (50 متر حرة) وعمرو الور (200 و400 متر صدر).