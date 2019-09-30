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بعد تبلغها رسميا.. نقابة المعلمين ستطعن بقرار “وقف الإضراب”

منذ ساعتين
مقر نقابة المعلمين في عمان - (أرشيفية)

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طلال غنيمات

عمان- قال المستشار القانوني لنقابة المعلمين المحامي بسام فريحات، إن النقابة تبلغت اليوم بقرار المحكمة الإدارية القاضي بوقف إضراب المعلمين.

وأضاف فريحات في تصريحات لـ”الغد”، إن النقابة ستقدم طعنا في قرار المحكمة، كما ستطالب بوقف تنفيذه.

وأشار فريحات إلى أن قرار المحكمة أولي وليس قطعيا، وأن النقابة غير ملزمة بوقف تنفيذ الإضراب إلا حين الرد على الطعن في القرار.

وكانت المحكمة الإدارية قررت أمس الأحد، وقف الإضراب المفتوح عن العمل الذي أعلنته نقابة المعلمين بتاريخ 7/9/2019، مؤقتا لحين البت في الدعوى التي قدمها اثنان من أولياء أمور الطلبة.

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