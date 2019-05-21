بعد تجاوز درجات الحرارة الـ48.. العقبة تسجل أعلى حمل كهربائي

أحمد الرواشدة

العقبة– بلغ الحِمل الأقصى للنظام الكهربائي في مدينة العقبة ظهر اليوم 150 ميغاواط، وهو رقم لم يسبق أن سجل هذا العام في المدينة من قبل، بحسب مدير شركة توزيع الكهرباء في العقبة المهندس خالد الزيدانيين.

وقال الزيدانيين إن الحمل الكهربائي جاء بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، والتي وصلت إلى نحو 43-48 درجة مئوية، مؤكداً استعداد الشركة للتعامل مع الأحمال في العقبة، مشيرا إلى أن نظام التوزيع يعمل بكفاءة ولم تسجل أي ملاحظة سوى انقطاعات محدودة لم تدوم أكثر من ساعة في مناطق القويرة ، وعملت كوادر وطواقم شركة توزيع الكهرباء في العقبة على معالجته واصلاحه في وقت قياسي.

وبين الزيدانيين أن الاحمال الكهربائية ستواصل الارتفاع بفعل الموجة الحارة التي تؤثر على المملكة اعتباراً من اليوم.

وكانت دائرة الارصاد الجوية قد أكدت ان درجات الحرارة سترتفع اليوم لتصبح الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية تتأثر المملكة غدا بكتلة هوائية حارة وجافة، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-7) درجات مئوية، وتسود أجواء حارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.