بعد تزويدها مزارع وبركًا.. ضبط اعتداءات جديدة على المياه في السلط والكرك

عمّان – الغد – ضبطت وزارة المياه والري / سلطة المياه عدة اعتداءات جديدة على الخطوط الرئيسية في محافظة البلقاء / السلط ومحافظة الكرك ضمن جهودها لأحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة من خلال كوادر وحدة الرقابة الداخلية بالتنسيق مع المنسق الامني ومديرية الامن العام حيث تبين انها تقوم بسحب كميات كبيرة من المياه لتزويد مزارع وبرك وتعبئة صهاريج بطريقة مخالفة.

وبالتفاصيل بينت الوزارة/ سلطة المياه تم ضبط اعتداءات على خطوط رئيسية عدد (2) في السلط لتزويد مزارع وتعبئة صهاريج وبرك زراعية حيث تم ازالتها واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وكذلك في محافظة الكرك تم ضبط اعتداء على احد الخطوط الرئيسية الناقلة لتزويد بئر كبير لسقاية مزارع واغنام بطريقة مخالفة حيث تم ازالة الاعتداء واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة .

واكدت الوزارة / سلطة المياه ان فرق تفتيشية من الوزارة / سلطة المياه تقوم برصد اي اعتداء والبحث عن كل من يثبت ان له علاقة بمثل هذه الاعمال والمخالفات التي تمس حقوق المواطنين المائية التي تؤثر بشكل كبير على انتظام تزويد المواطنين بالمياه في هذه المناطق .