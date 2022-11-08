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بعد تسجيل إصابة بـ”الإيكولاي”… أبو عبود لـ “الغد” مياه البلقاء سليمة

2:53 م2022-11-08

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محمود الطراونة

عمان – قال مدير الشؤون الصحية في محافظة البلقاء الدكتور صائب ابو عبود إن فحوصات المياه في محافظة البلقاء سليمة وضمن المعايير الوطنية لافتا الى ان فرق المياه في المديرية حصلت على عينات من كافة ارجاء المحافظة وتبين سلامتها.

وأضاف أبو عبود لـ “الغد” أن وجود حالة من جرثومة الايكولاي في المحافظة لا تعني وجود اصابات اخرى لافتا الى انه احترازيا تم اخذ عينات من منزل المصابة وستظهر نتائجها خلال 24 ساعة.

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ولفت إلى أن جرثومة الايكولاي موجودة منذ عشرات السنين وقد تكون ناجمة عن التهابات مسالك بولية او عدم غسل الخضار لافتا الى ان الاوضاع في المحافظة امنة ولا تشكل خطرا على الصحة العامة.

وبين أن المديرية ارسلت طبيبة لفحص المصابة وحالتها العامة جيدة ولا خطورة من وجود هذه الجرثومة عند حالة واحدة في المحافظة.

2:53 م2022-11-08
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