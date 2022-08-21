بعد تسريب الفيديو الجنسي.. محمد رمضان يثير الجدل: لو راجل صُد (فيديو)

واصل الفنان محمد رمضان الرد على شائعة اتهامه بالشذوذ الجنسي بعد انتشار مقطع فيديو زعم مروجوه أنه تواجد فيه مع رجل في وضع مخل.

ونشر رمضان عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، فيديو ترويجياً لأغنيته الجديدة “مركبش البسكلتة”، التي من المقرر طرحها اليوم عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”.

وتأتي تلك الأغنية رداً من محمد رمضان على الشائعات التي طالته الأيام السابقة، حيث ظهر في المقطع وهو يشرب فنجان قهوة ويقول: “أه أنا لما بحضر أخض، تضربني بصوت، بالحي نرد، إزاي قطط في أسود بتعض، هلعبها لُب لو راجل صُد، مركبش البسكلتة النهاردة الساعة 12 إلا حتة”.