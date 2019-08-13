بعد تعثر صفقة ساني.. بايرن ميونيخ ينجح في “الخطة ب”

أبو ظبي– ضم بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني، إيفان بريسيتش، جناح منتخب كرواتيا، على سبيل الإعارة لمدة موسم، قادما من إنتر ميلان الإيطالي، الثلاثاء.

وظفر النادي البافاري بخدمات وصيف مونديال 2018، بعد تعثر محاولاته لضم ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي بسبب تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة.

وبلغ بريسيتش نهائي كأس العالم لكرة القدم 2018 مع كرواتيا، ولعب أيضا لبوروسيا دورتموند وفولفسبورغ في ألمانيا بين عامي 2011 و2015، وسيبدأ مهمته مع بايرن اعتبارا من الجمعة.

ويملك بايرن خيارا يسمح بضمه اللاعب صاحب الـ30 عاما، بشكل نهائي الموسم المقبل.

وسيعزز اللاعب الكرواتي (30 عاما) مركز الجناح في بايرن مع سيرج غنابري وكينغسلي كومان، عقب رحيل المخضرمين أرين روبن وفرانك ريبري.

وطاردت إصابات خطيرة كومان أيضا منذ انضمامه إلى العملاق البافاري قبل عامين.

وقال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن في بيان: “سيساعدنا إيفان كثيرا بخبرته الكبيرة على أعلى المستويات. يملك مهارة كبيرة ويمكنه اللعب في أكثر من مكان في الخط الأمامي، وأثق انه سينسجم سريعا لأنه يعرف الدوري الألماني جيدا وكذلك مدربنا نيكو كوفاتش” كما نقلت سكاي نيوز.

وأبدى بايرن ميونيخ رغبة كبيرة في التعاقد مع ساني جناح مانشستر سيتي، لكن لاعب منتخب ألمانيا البالغ من العمر 23 عاما أصيب في الرباط الصليبي الأمامي للركبة في تتويج سيتي بكأس الدرع الخيرية، بعد الفوز على ليفربول في ويمبلي في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري.

ويستهل بطل ألمانيا، الذي خسر أمام بوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألمانية هذا الشهر، مشواره في دوري الدرجة الأولى الألماني أمام هيرتا برلين، الجمعة.