بعد تغريدته المثيرة للجدل.. دعوة أوزيل لزيارة شينجيانغ

شنغهاي – اقترحت الصين اليوم الإثنين على الألماني مسعود أوزيل لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، زيارة شينجيانغ، وذلك ردا منها على انتقاده لبكين في طريقة تعاملها مع الأقليات المسلمة في الإقليم الواقع غرب البلاد.

ورأى المتحدث باسم الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، أن اللاعب الألماني من أصول تركية، بنى موقفه من بكين استنادا الى “معلومات مغلوطة”، مضيفا: “إذا أتيحت الفرصة للسيد أوزيل، سنكون سعداء بزيارته الى شينجيانغ لمعرفة الوضع هناك”.

وكتب لاعب خط الوسط الجمعة تغريدة عبر حسابه على (تويتر) انتقد فيها تعامل الصين مع الأقليات المسلمة في الإقليم الواقع في غرب البلاد، وأيضا عدم تحرك الدول الإسلامية للدفاع عن الأويغور في وجه الانتهاكات التي يتعرضون لها.

China will no longer show Arsenal's match with Man City following Mesut Ozil's comments. pic.twitter.com/NQNkrPduIA

وكتب أوزيل بالتركية: “القرآن يتم إحراقه… المساجد يتم إغلاقها… المدارس الإسلامية يتم منعها… علماء الدين يقتلون واحدا تلو الآخر… الإخوة يتم إرسالهم الى المعسكرات، المسلمون صامتون. صوتهم ليس مسموعا”.

ودفعت تغريدة أوزيل بالقناة الرسمية الصينية “سي سي تي في” الأحد الى إلغاء بث مباراة أرسنال ومانشستر سيتي ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم.

وكان من المقرر أن تبث القناة الصينية بشكل مباشر مباراة أرسنال وضيفه مانشستر سيتي بطل إنجلترا في الموسمين الماضيين والتي انتهت بفوز الأخير 3-0 ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الممتاز، لكن “سي سي تي في” قررت الاستعاضة عنها بمباراة توتنهام وولفرهامبتون (2-1).

وتواجه الصين انتقادات متزايدة عالميا على خلفية الشبكة الواسعة من معسكرات إعادة التعليم في شينجيانغ، والتي تؤكد أنها مخصصة لـ”تدريب” السكان، بينما يرى منتقدوها ومنظمات حكومية أنها مخصصة للاحتجاز.

Uighur children in Turkey thank Mesut Ozil for his stance with Uighurs. Please watch it and share it! pic.twitter.com/j8ptoSbIiz

— UighurTimes English (@UighurT) December 15, 2019