بعد تقرير “الغد”.. محافظ العاصمة يغلق مقبرة وادي السير ويعلن ملاحقة السماسرة-(صور)

حمزة دعنا- قرر محافظ العاصمة ياسر العدوان، اليوم الخميس، إغلاق مقبرة وادي السير ومنع الدفن فيها بعد نشر “الغد” تقرير بعنوان: “انتبهوا لموتاكم في مقبرة وادي السير.. نبش وبيع للقبور”.

وقال العدوان لـ”الغد”، إنه جرى تشكيل لجنة للوقوف على المشاكل التي تعاني منها المقبرة من نبش وحفر وإهمال وبيع للقبور، مؤكدا رصد جميع السماسرة الذين يقومون ببيع القبور في المنطقة.

وكانت “الغد” نشرت تقريرا عن معاناة مقبرة وادي السير من بيع قبور أناس دون علم ذويهم، بمبالغ تصل إلى 500 دينار للقبر الواحد.

وعلمت “الغد” من سكان المنطقة أنه جرى بناء نقطة حراسة على المقبرة لمراقبة المخالفات التي قد تقع فيها.

ولاقى الفيديو الذي نشر مع التقرير رواجاً واسعاً بعد ورود شكاوى لـ”الغد” عن وجود نبش للقبور وبيع دون إبلاغ ذويهم.

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