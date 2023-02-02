بعد تهديد كوريا الشمالية أميركا بالقوة النووية.. واشنطن : ليس لدينا نوايا عدائية

عواصم- بعد أن هددت كوريا المالية بأن ردها سيكون شديدا تجاه أي تحرك عسكري أميركي في المنطقة قد يشمل استخدام القوة النووية الساحقة، رفضت الولايات المتحدة وصف التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، التي جرت بشبه الجزيرة الكورية، بأنها استفزاز لكوريا الشمالية.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إنه لا نية عدائية لواشنطن تجاه بيونغ يانغ، وإن الولايات المتحدة تسعى بالدبلوماسية الجادة إلى معالجة جميع القضايا التي تهم المنطقة.

وجاء التعليق الأميركي بعد أن هاجمت كوريا الشمالية المناورات الأخيرة التي أجرتها الولايات المتحدة مع حلفائها، وقالت إنها ستشعل مواجهة شاملة.

من جهة أخرى، أعلنت الولايات المتحدة والفلبين أمس أنهما أبرمتا اتفاقا يسمح للجنود الأميركيين باستخدام 4 قواعد إضافية في هذه الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا التي تسعى على غرار حليفتها القديمة، إلى التصدي للصعود العسكري للصين.

وقال مسؤولون فلبينيون وأميركيون في بيان مشترك إن واشنطن ومانيلا اتفقتا على توسيع اتفاق قائم ليشمل 4 مواقع جديدة “في مناطق إستراتيجية من البلاد”.

وجاء في البيان أن “التحالف الفلبيني الأميركي صمد أمام الاختبار ولا يزال صلبا. ونتطلع إلى الفرص التي ستوفرها هذه المواقع الجديدة لتوسيع تعاوننا معا”.

وأبرم الاتفاق خلال زيارة لوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى العاصمة مانيلا، بينما تسعى الدولتان لإصلاح علاقات قطعت السنوات الأخيرة زمن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي الذي فضل التقارب مع الصين، في حين تبدو الإدارة الجديدة للرئيس فرديناند ماركوس حريصة على عكس هذا التوجه.

وقال البيان “الفلبين والولايات المتحدة فخورتان بإعلان خططهما لتسريع التنفيذ الكامل لاتفاقية التعاون الدفاعي المعزز، عبر الاتفاق على تحديد 4 مواقع جديدة متفق عليها في مناطق إستراتيجية من البلاد”.

ويربط البلدين تحالف أمني منذ عقود يشمل معاهدة للدفاع المتبادل واتفاق التعاون الدفاعي المعزز الموقع عام 2014 ويسمح للقوات الأميركية بالوجود في 5 قواعد فلبينية بما فيها تلك القريبة من مياه متنازع عليها.

كما يسمح الاتفاق للجيش الأميركي بتخزين المعدات والإمدادات الدفاعية في تلك القواعد.

وكانت واشنطن أعلنت تخصيص أكثر من 82 مليون دولار لاستثمارات البنية التحتية بالمواقع الخمسة الحالية بموجب الاتفاقية.

ومن جهتها أكدت الخارجية الصينية أن هناك انتشارا عسكريا قويا بالمنطقة قد يؤدي إلى زيادة التوتر، مضيفة أن الولايات المتحدة تتمسك بعقلية أيام الحرب الباردة وتعزز الانتشار العسكري في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إنّ هناك انتشاراً عسكرياً قوياً في المنطقة قد يؤدي إلى زيادة التوتر، مضيفة أنّ بعض الأطراف في الولايات المتحدة تحاول استخدام تايوان لاحتواء الصين.

وأكدت على أنّ تايوان جزء من أراضي الصين، داعية الولايات المتحدة إلى احترام مبدأ صين واحدة، وحثت الوزارة القادة الأميركيين على وقف التبادلات العسكرية مع تايوان والالتزام بعدم دعم استقلال تايوان.-(وكالات)