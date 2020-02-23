بعد توجيهات الرزاز.. 3 أسواق شعبية جديدة في عمان

عمان- الغد- وجه أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة الجهات المعنية للمباشرة بتجهيز البنية التحتية لثلاثة اسواق شعبية جديدة تعكف أمانة عمان على انشائها، استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز .

وأعلن مدير دائرة الاملاك في أمانة عمان عواد الزيادات أن الأمانة بدات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الأسواق الثلاثة الجديدة لتضاف الى 6 أسواق شعبية تتواجد حاليا في العاصمة وتتسع لــ 1700 بسطة هي ( سوق الجمعة، سوق السبت في القويسمة، سوق الثلاثاء في المقابلين، سوق الحسين الشعبي، سوق الوحدات، سوق البالة في المحطة ).

وبين ان امانة عمان ستقوم بإنشاء اسواق في الاماكن التي تقتضيها الحاجه لمعالجة إنتشار البسطات العشوائية فيها بتوفير مساحات آمنة للتسويق والتسوق بعيداً عن ممرات المشاة وامام المحال التجارية، وفق اسس وتعليمات تضمن عدم الازدواجية وعدالة التوزيع وشمول عدد أكبر من المواطنين للاستفادة منها .

ولفت الزيادات ان أمين عمان وجه الدوائر المعنية للعمل حسب توجيهات رئيس الوزراء امس على تحويل 3 اسواق هي الحسين الشعبي، وسوق الوحدات، والبالة في المحطة لتكون مجانية أسوة بالاسواق الثلاثة الأخرى .