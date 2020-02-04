بعد توجيهات الملك.. الأمن العام يؤمن أكثر من 100 وحدة دم لمريض (صور)

عمان- الغد- انفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وايعازه صباح اليوم لمدير الامن بتأمين وحدات الدم اللازمة لاحد الاخوة المواطنين بعد متابعة جلالته لمناشدة ذوي المريض عبر احدى وسائل الاعلام فقد اصدر اللواء الركن حسين الحواتمة تعليمات مباشرة لنشامى الامن العام للتوجه والتبرع بالدم للحالة المرضية .

وقام نشامى الامن العام من مختلف الادارات والوحدات الشرطية ومن قوات الدرك والدفاع المدني وخلال وقت قصير بتأمين ما يزيد عند ١٠٠ وحدة دم وضعت تحت تصرف الكادر الطبي.

ومن جانبهم قدم ذوو المريض الشكر لجلالة الملك عبد الله الثاني على اهتمامه بمناشدتهم والتوجيه المباشر لمساعدتهم وكما عودنا جلالته دوماً فهو القريب من كل فرد من افراد شعبه وهو اول من يهتم بهم ولم يتوانَ يوماً عن تلمس احتياجاتهم والمبادرة بتقديم الدعم والمساعدة لهم مقدرين كذلك جهود مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة و نشامى الامن العام على سرعة استجابتهم وتأمين وحدات الدم المطلوبة بالسرعة القصوى.