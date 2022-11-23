بعد حادثة الأغنام.. حيوانات الرنة تحوم في رقصة دائرية (فيديو)

أظهرت لقطات مصورة بطائرة مسيرة قطيعا لحيوانات الرنة تحوم في رقصة دائرية، لحماية الإناث والأشبال من الحيوانات المفترسة في منطقة مورمانسك الروسية.

ويقول الخبراء، إن ذلك التحرك هو شكل من أشكال الحماية عند مواجهة الخطر، ما يجعل من الصعب على أي حيوان مفترس استهداف حيوان واحد من حيوانات الرنة.

وبدت الحركة في شكل دائري، توحي بمنظر الإعصار الدائري المنوم. وتستخدم هذه الحركة الدائرية لصد الذئاب والدببة، وكلك البشر.

وتأتي هذه الظاهرة في الوقت الذي انتشر فيه فيديو لقطيع من الأغنام يسير بحركة دائرية بدون سبب واضح، ليتبين لاحقا أن ظروف تربية الأغنام هي السبب في تلك الحركة.