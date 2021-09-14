بعد حادثة البشير.. تحقيق بوفاة طفلة في إربد إثر الاشتباه بانفجار الزائدة

احمد التميمي

اربد- تحقق لجنة داخلية شكلتها إدارة مستشفى الأميرة رحمة بمحافظة اربد بحادثة وفاة طفلة 5 سنوات ونصف اثر الاشتباه وفاتها بانفجار الزائدة الدودية.

وقال مدير المستشفى الدكتور زيدون الشرمان ان الحادثة وقعت قبل 10 ايام بعد ان راجعت الطفلة المستشفى تشكو من اعراض في بطنها وتم تشخصيها من الكادر الطبي والتمريضي.

واكد الشرمان ان التحقيق ما زال مع جميع الكوادر المعنية في المستشفى وسيصار بعد الانتهاء من التحقيق اتخاذ الاجراء اللازم مع اي طبيب وممرض يثبت تقصيره في الحادثه ان وجدت حسب الانظمة والتعليمات وسيتم رفع ملف التحقيق الى وزارة الصحة.

ولم يكشف الشرمان مزيد من التفاصيل حول الحادثة بانتظار انتهاء التحقيق، مؤكدا انه ذوويها لم يتقدموا باي شكوى، الا ان ادارة المستشفى قامت بتشكيل لجنة للتحقق من سلامة الاجراءات المتخذة وما اذا كان هناك اي تقصير او اهمال منذ استقبال الحالة.