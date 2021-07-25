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بعد “حادثة الجاردنز”.. اتهامات “الإهمال الطبي” تعود للواجهة

منذ 3 ساعات
تواجد أمني أمام مدخل مستشفى الجاردنز - تصوير: أمير خليفة

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إسلام البدارنة

عمان – لم ينس الأردنيون فاجعة مستشفى السلط التي مر على حدوثها قرابة الأربعة أشهر، حتى تجددت خيبتهم إثر حادثة مستشفى الجاردنز، التي حدثت قي الأمس بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

غزا خبر الحادثة جميع مواقع التواصل الاجتماعي لحظة الاعلان عن حدوث انقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي لمستشفى الجاردنز لمدة 23 دقيقة تقريباً، وسط تخوفات وانعدام ثقة ويأس شديد من قبل المغردين.

ما إن مرت الساعات الأولى على إعلان الخبر، منتصف الليلة الماضية، وإذ بوزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين يخرج بتصريح حول فتح تحقيق بالحادثة بعد اعلان البعض عن وفاة اقرباء لهم في غرف العناية الحثيثة خلال دقائق الانقطاع وبعدها، للتأكد من أسباب وفاتهم والوقوف على حيثيات ما جرى في تلك الآونة.

في ذلك الوقت حدث إرباك وتوتر شديد لأهالي المرضى في مستشفى الجاردنز، حيث تواجد العشرات من أقاربهم أمام المبنى، وسط انتشار أمني كثيف.

واعلن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، عن تسجيل حالتي وفاة بكورونا في مستشفى الجاردنز، مشيرا الى أن الوفاة الأولى سجلت قبل 20 دقيقة من انقطاع التيار الكهربائي في المستشفى، والثانية بعد ساعة ونصف.

إلى ذلك، نفى مدير المستشفى الدكتور فايز ابوحميدان ما يتم تداوله حول أي وفيات ناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي، مؤكداً على أن أجهزة التنفس كلها كانت تعمل في ذلك الحين.

وأشار في حديثه إلى “الغد” على أن الوفاة الأولى لم تكن بسبب الانقطاع، والوفاة الثانية بحسب اعتقاده ليست لها علاقة بما جرى من خلل في التيار الكهربائي، مضيفاً أن هناك تحقيق من قبل المدعي العام للتأكد من صحة الحديث وما جرى.

لكن على الرغم من ذلك كله، لم يهدأ الأردنيون، حيث انتقد العديد منهم على منصات التواصل الاجتماعي ما اعتبروه “الأهمال الذي يحدث في المستشفيات في الآونة الأخيرة”، خصوصاً بعدما تصاعدت الأحداث منذ منتصف الليلة الماضية.

وانتشرت العديد من الفيديوهات على السوشال ميديا لأهالي المتوفين في مستشفى الجاردنز، حيث شرحوا من خلالها ما حدث معهم خلال انقطاع التيار الكهربائي، وحملوا المسؤولية الكاملة لوفاة أقربائهم لكادر المستشفى وإدارته.

وأعرب مغردون على موقع توتيرعن أسفهم وحزنهم لما آل إليه القطاع الطبي في الأردن من تدني مستويات الرعاية الطبية بحسب ما نشروه على مواقعهم الخاصة.

https://twitter.com/Ibra_Nisreen95/status/1419068061630488579

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