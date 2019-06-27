بعد رحيل سيليسين .. برشلونة يتعاقد مع حارس فالنسيا !

برشلونة – أكد نادي برشلونة الخميس ضم حارس مرمى فالنسيا ، البرازيلي نوربيرتو مورارا “نيتو” بموجب عقد يمتد لـ 4 مواسم مقابل 26 مليون يورو بالإضافة إلى 9 ملايين أخرى كمتغيرات ، وهي صفقة تأتي بعد يوم واحد من انتقال الهولندي ياسبر سيليسين من البرسا إلى “الخفافيش”.

وتقدر صفقة سيليسين بـ 35 مليون يورو ، وهي نفس قيمة “نيتو” مع إضافة المتغيرات ، كما يشمل عقد ضم الحارس البرازيلي (29 عاما) شرطا جزئيا بقيمة 200 مليون يورو.

يشار إلى أن “نيتو” ، الذي وصل إلى برشلونة ليكون بديلا عن مارك أندريه تير شتيجن، تألق في صفوف أتلتيكو باراناينسي البرازيلي ، حيث لعب لمدة 9 مواسم (2002-2011) ، قبل انتقاله إلى فيورنتينا الإيطالي ، الذي فتح أمامه أبواب كرة القدم الأوروبية.

وظل نيتو في فيورنتينا 4 مواسم (2011-2015) ثم انتقل بعد ذلك إلى يوفنتوس الإيطالي ، الذي لعب بقميصه موسمين ، قبل رحيله إلى فالنسيا ، حيث لعب الموسمين الماضيين. (إفي)