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بعد رحيل سيليسين .. برشلونة يتعاقد مع حارس فالنسيا !

منذ ساعتين

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برشلونة – أكد نادي برشلونة الخميس ضم حارس مرمى فالنسيا ، البرازيلي نوربيرتو مورارا “نيتو” بموجب عقد يمتد لـ 4 مواسم مقابل 26 مليون يورو بالإضافة إلى 9 ملايين أخرى كمتغيرات ، وهي صفقة تأتي بعد يوم واحد من انتقال الهولندي ياسبر سيليسين من البرسا إلى “الخفافيش”.

وتقدر صفقة سيليسين بـ 35 مليون يورو ، وهي نفس قيمة “نيتو” مع إضافة المتغيرات ، كما يشمل عقد ضم الحارس البرازيلي (29 عاما) شرطا جزئيا بقيمة 200 مليون يورو.

يشار إلى أن “نيتو” ، الذي وصل إلى برشلونة ليكون بديلا عن مارك أندريه تير شتيجن، تألق في صفوف أتلتيكو باراناينسي البرازيلي ، حيث لعب لمدة 9 مواسم (2002-2011) ، قبل انتقاله إلى فيورنتينا الإيطالي ، الذي فتح أمامه أبواب كرة القدم الأوروبية.

وظل نيتو في فيورنتينا 4 مواسم (2011-2015) ثم انتقل بعد ذلك إلى يوفنتوس الإيطالي ، الذي لعب بقميصه موسمين ، قبل رحيله إلى فالنسيا ، حيث لعب الموسمين الماضيين. (إفي)

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