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بعد رفع القيود في ووهان الصينية.. الآلاف يغادرون عبر القطارات

منذ ساعة واحدة
صينيون في ووهان

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ووهان (الصين)- تدفق آلاف الأشخاص الى محطة القطارات في ووهان بوسط الصين للمغادرة كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس بعدما رفعت السلطات اجراءات الإغلاق التي فرضت قبل شهرين على المدينة الصينية التي تعد أول بؤرة لوباء كوفيد-19.
وعند منتصف الليل بالتوقيت المحلي (16,00 ت غ) رفعت السلطات القيود التي كانت تمنع السكان من مغادرة ووهان، وهي خطوة في اتجاه انتهاء الأزمة الصحية في الصين. ومنذ 23 كانون الثاني/يناير لم يكن يسمح لسكان المدينة البالغ عددهم 11 مليونا بمغادرتها. (أ ف ب)

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