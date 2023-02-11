بعد زلزال تركيا وسوريا.. سرير يبتلع النائمين من أجل إنقاذهم

بعد وقوع زلزال تركيا وسوريا المدمر فجر يوم الاثنين 6 فبراير 2023م حيث كان معظم المواطنين نائمين، عاد الحديث عن “السرير المقاوم للزلزال” بكثرة من جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي رغم اختراعه من سنوات كونه “يبتلع” الأفراد النائمين عليه حماية لهم وإنقاذا لحياتهم لمدة قد تصل لأشهر.

الباقون تحت أنقاض زلزال تركيا وسوريا في عداد الأموات

على نمط “التابوت” صمّمت شركة روسية “السرير المقاوم للزلزال” والذي بمجرد حدوث أي هزة أرضية يبدأ في حماية صاحبه النائم بابتلاعه داخل السرير المصنوع من الصلب.

السرير المقاوم للزلازل

ووفقًا لمبتكر السرير الروسي، ضاهر سيمينوف، فإنه يوجد داخل السرير المقاوم للزلازل إمدادات من الطعام والمياه المعبأة في زجاجات وكذلك مواد الإسعافات الأولية وحتى أقنعة من الغاز في الجزء السفلي من السرير لضمان بقاء الشخص على قيد الحياة حتي وصول مساعدة له.

وأظهر مقطع فيديو ومجموعة من الصور إنشاء “السرير المقاوم للزلزال” على أكثر من نمط بحجم صغير وكبير حسبما أكدته عدة مواقع أجنبية حول العالم.

زلزال تركيا وسوريا

جدير بالذكر أن المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي نبّه بأن زلزالاً مدمرًا بلغت قوته 7.8 درجة هز جنوب تركيا عند الساعة الـ4,17 صباحا، يوم الإثنين الماضي، على عمق نحو 17,9 كلم، قرب مدينة غازي عنتاب في لواء الإسكندرون وشمال سوريا.