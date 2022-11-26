بعد زواج استمر 44 يومًا.. طلاق نجمة “حريم السلطان” بـ “5 دقائق”

أعلنت نجمة مسلسل “حريم السلطان” ميرفي بولغور Merve Bolugur طلاقها من ميرت أيدين MERT AYDIN، بعد 44 يوماً فقط من زواجهما، لافتة الى ان عملية الطلاق استمرت لنحو “5 دقائق” في محكمة بيكوز.

وفي التفاصيل، انفصل الزوجان رسمياً بعد قضية طلاق بينهما، حيث لم تكتب لهما السعادة لوقت طويل بعد أن تزوجا في الشهر الماضي.

وعلّقت نجمة “حريم السلطان” عبر حساباتها عبر مواقع التواصل، قائلة: “هذه هي الحياة.. عيد ميلاد سعيد لميرت وشكرا على أيامنا الجميلة “.

هذا ورفضت ميرفي بعد خروجها من المحكمة برفقة والدها، الاجابة على أسئلة الصحفيين قائلة: “والدي معي، من فضلك لا تطرح أسئلة، إنه غير مرتاح”. -وكالات

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