بعد “زيادة النواب”.. موظفون ومتقاعدون للحكومة: لماذا حُرمنا منها؟

عمان- الغد- أثار قرار زيادة مكافآت النواب الشهرية بمعدل 200 دينار، جدلا واسعا من قبل المواطنين، خصوصا وأنها جاءت تحت بند “بدل تنقلات ومواصلات”.

وجاء الكشف عن الزيادة بعد يوم واحد من زيادة أسعار المحروقات لشهر آب الجاري، وللمرة الرابعة على التوالي خلال العام 2022.

وربط مواطنون على مواقع التواصل بين هذه الزيادة وتصريحات الحكومة قبل أيام بأن “الموازنة الحالية لن تتضمن أي رفع لرواتب الموظفين”.

وتساءل موظفون ومتقاعدون من الحكومة عن سبب حرمانهم من هذه الزيادة التي منحت للنواب.

وذلك التصريح، قاله وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، في حديث صحفي عقده عقب انتهاء اللقاء المغلق بين الحكومة والنواب، والذي تضمن مناقشة قضايا عامة يوم الأربعاء الماضي.

وتابع: “الموازنة الحالية لهذا العام لا تتضمن رفع رواتب ولا يوحد أي إجراءات جديدة تعتزم الحكومة القيام بها”.