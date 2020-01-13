بعد “سقوط السوبر”.. فالفيردي ينتظر تحديد مصيره مع برشلونة

برشلونة – وصل المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، الذي ربما يعيش ساعاته الأخيرة كمدرب للفريق الكاتالوني، اليوم الاثنين، إلى مقر مدينة جوان جامبر الرياضية، حيث سيقود مران اللاعبين قبل أن يجتمع لاحقا مع رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو.

وخلال الاجتماع، سيقوم بارتوميو بإبلاغ المدير الفني بشأن مستقبله مع الفريق وعما إذا كان هناك خليفة له من عدمه في هذا التوقيت، بعد السقوط في كأس السوبر الإسباني.

Entrenament dels jugadors disponibles del primer equip al camp Tito Vilanova. Arthur fa part de la sessió amb el grup i Ter Stegen fa treball de camp. Todibo no s’entrena amb permís del club. També entrenen Iñaki Peña, C. Pérez i Ansu Fati del Barça B. pic.twitter.com/y0kbZdLEAK — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) January 13, 2020

ووفقا للعديد من التقارير، فإن رئيس النادي اجتمع بالأمس مع المدير الرياضي إريك أبيدال والمدير العام، أوسكار جراو، اللذان التقيا في قطر بالمرشح لخلافة فالفيردي، تشافي هرنانديز.

وأشارت بعض التقارير إلى علم بارتوميو برفض تشافي تولي زمام الفريق في الوقت الحالي، حيث يفضل اللاعب السابق للبرسا أن يكون في حزيران (يونيو) المقبل، بعد نهاية الموسم.

وأكدت تقارير إخبارية أن هناك أسماء أخرى مطروحة لقيادة البرسا، مثل رونالد كومان وماوريسيو بوكيتينو وكيكي سيتيين وجابي مليليتو، إضافة إلى مدرب الفريق الرديف، فران خابيير جارسيا بيمينتا. (إفي)