بعد سنة على اتفاقات إبراهيم.. مطلوب إعادة إحيائها

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يوئيل جوجانسكي وأودي ديكل 25/8/2021

اتفاقات ابراهيم تعتبر انجازا سياسيا بارزا لإسرائيل. مع ذلك، حتى الآن لم يتم استنفاد الامكانية الكامنة في تحسين الوضع الاستراتيجي لإسرائيل وتقديم رد على التحديات التي تواجهها.

التهديد الاقليمي المشترك لإيران كان وما يزال هو المحرك الرئيس للتوقيع على اتفاقات ابراهيم، لكن قوة هذا المحرك تآكلت بسبب تغير سياسة الولايات المتحدة عند استبدال الادارة ومجيء بايدن، والتي وجدت تعبيرها في التقليص الكبير في استعداد اميركا لتقديم مكافآت امنية واقتصادية للدول التي وقعت على هذه الاتفاقيات.

حتى الآن الهدف الرئيس بقي على حاله وهو خلق محور للتعاون في الشرق الاوسط من اجل كبح نفوذ ايران في المنطقة. وبناء على ذلك، مطلوب من اسرائيل سد الثغرات في مجال الامن، والعمل على تعزيز اتفاقيات تعاون من اجل تجسيد ثمار السلام عن طريق رفع العقبات البيروقراطية التي تعيق تطبيق الاتفاقات، والعمل ايضا على تجنيد رجال اعمال وشركاء خارجيين من اجل الدفع قدما بمبادرات استثمار في مشاريع بنى تحتية ستساهم في الازدهار

تقدم التطبيع والتحديات توجد على الاجندة والامكانية الكامنة التي تتمثل باستمرارية الاتفاقيات، أي توسيعها لتشمل دول اخرى وتعميق التعاون مع الدول الموقعة.

تحديات أمام التطبيع

في الوقت الذي مر منذ التوقيع على اتفاقيات ابراهيم، يمكن الاشارة الى القضايا الرئيسة التي لها تأثير على وتيرة وعمق تقدم العلاقات مع الدول الموقعة ومع دول اخرى تقف على الحياد:

1 – سياسة الولايات المتحدة. ادارة ترامب كانت القوة المحركة لاتفاقيات ابراهيم. في مركز هذه الاتفاقات كان يقف اعتبار الامن الوطني، حيث كان في الخلفية يقف التهديد الايراني المشترك للولايات المتحدة واسرائيل ودول الخليج، الى جانب الاعتبارات الاقتصادية. المصلحة الاولى ذات الاولوية للدول الموقعة كانت ترتبط بالأساس بعلاقاتها مع الولايات المتحدة والمكافآت التي حصلت عليها من ادارة ترامب، صحيح أن ادارة بايدن ترفض سياسة سابقتها، باستثناء التطبيع بين اسرائيل وتلك الدول العربية، لكنها حتى الآن امتنعت عن عرض “الجزرة” على الدول العربية مقابل استعدادها لتطبيع علاقاتها مع اسرائيل. وحتى أنها غير مستعدة لغض الطرف عن حقوق الانسان والمواطن، وقد نشر ايضا بأن الادارة الاميركية الحالية قد قامت بتجميد نشاطات “صندوق ابراهيم”، الذي انشئ بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين اسرائيل والدول العربية المشاركة في “اتفاقيات ابراهيم”.

2 – الموضوع الفلسطيني. “اتفاقيات ابراهيم” خلفت نظام فلسطيني متضرر في كل اطيافه وفصائله. وهو غير مستعد للتسليم بعمليات التطبيع العربية – الاسرائيلية قبل حل النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني. السلطة الفلسطينية ترفض الاندماج في مبادرات اقليمية في مجال الاقتصاد والطاقة والتي ترتكز على “اتفاقيات ابراهيم”. وقد رفضت عروضا للمساعدة من الدول العربية الموقعة، ودمجها في منتدى دول شرق البحر المتوسط. امتحان اولي مهم لاتفاقيات التطبيع هو عملية “حارس الاسوار” في أيار (مايو) الماضي، فرغم الانتقاد الشديد الذي وجه لاسرائيل بسبب استخدامها الواسع للقوة ضد الفلسطينيين، إلا أنه لم تقم أي دولة من الدول الاربع الموقعة بتعليق الاتفاقية و/أو التفاهمات التي تم التوصل اليها، ولم تصدر أي تصريحات ضد التطبيع، رغم أن دول موقعة المحت بما يفيد بأن استمرار عملية حارس الاسوار يمكن أن يؤدي الى تآكل الاتفاقات والعلاقات.

3 – القضية الايرانية. توجد لإيران مصلحة في دق اسفين في العلاقات بين اسرائيل وجاراتها في الخليج، اسرائيل ودول الخليج تهتم جدا بالمشروع النووي الايراني والتهديد لأراضيها من قبل مبعوثي ايران. خلافا لإسرائيل، دول الخليج تخاف ايضا من تهديد مباشر ازاء جهود ايران التآمرية، لا سيما في اوساط السكان الشيعة؛ العلاقات بين اسرائيل ودول الخليج جرت على الصعيد غير الرسمي قبل التوقيع على “اتفاقيات ابراهيم”. وحسب ايران، هدفها هو بلورة تحالف ضدها بقيادة الولايات المتحدة ومشاركة حلفائها في المنطقة. اضافة الى ذلك، ايران تخشى من تزايد الوجود الاستخباري – العملياتي الاسرائيلي في الخليج. بالنسبة لدول الخليج هي تخشى من أن البعد الردعي للتعاون مع الولايات المتحدة واسرائيل قد تضرر عند استبدال الادارة في واشنطن، وتوق الادارة الاميركية الجديدة للعودة الى الاتفاق النووي مع ايران. بناء على ذلك، هذه الدول تريد اقامة علاقات موازية مع ايران وتسوية الخلافات معها عن طريق المفاوضات. طهران تطلب من الدول الموقعة ابطاء وتيرة التطبيع مع اسرائيل والالتزام بمنع تواجد اسرائيلي عسكري في الخليج.

4 – موقف الشارع العربي. “اتفاقيات ابراهيم” وما سبقها من اتفاقات السلام تجسد بدرجة اكبر العلاقة بين اسرائيل والنخب الحاكمة في الدول العربية، في حين أن الشعوب فيها بقيت متحفظة واحيانا معادية لاسرائيل.

الإمكانية الكامنة في انضمام دول عربية أخرى

يمكن ايضا اعتبار “اتفاقيات ابراهيم” بالون اختبار بالنسبة لدول عربية واسلامية، التي اختارت الجلوس في هذه المرحلة على الجدار وتأجيل قرار انضمامها. لو أن هذه الدول قدرت بأن تقربها من اسرائيل سيساعدها على تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة وأن تحصل على مكافآت اقتصادية وسياسية، لكانت اجتازت هذه العقبة الكأداء. اضافة الى الحاجة الى تعميق العلاقات القائمة، توجد لاسرائيل مصلحة في استخدامها من اجل توسيع دائرة السلام. ايضا الدول الموقعة على اتفاقيات ابراهيم لها مصلحة في توسيع دائرة السلام مع اسرائيل كي تحصل على الشرعية العربية والاسلامية لاختيارها التطبيع. بناء على ذلك، يجب على اسرائيل تجسيد “ثمار السلام” من خلال الدفع قدما بمشاريع مدنية مشتركة لها جدوى عالية. ولكن هذا غير كاف لأنه يوجد عنصر رئيسي مكن من بلورة اتفاقيات ابراهيم، وهو المكافأة الاميركية، التي هي حيوية ايضا من اجل تعميق وتوسيع الاتفاقات.

خلاصة وتوصيات

اتفاقيات ابراهيم تعتبر انجازا بارزا لاسرائيل. ولكنها مع ذلك حتى الآن لم تستنفد الامكانية الكامنة المحتملة في وضع اسرائيل الاستراتيجي وفي الاستجابة للتحديات التي تواجهها. التهديد الاقليمي المشترك، ايران، كان وما يزال هو المحرك الرئيسي في تطبيع العلاقات، لكن هذا المحرك تآكل بسبب تغيير سياسة الولايات المتحدة عند الانتقال من ادارة ترامب الى ادارة بايدن، والتقليص الكبير في الاستعداد الاميركي لتقديم مكافآت امنية واقتصادية للدول التي وقعت على اتفاقيات ابراهيم. مع ذلك، بقي الهدف الرئيسي هو خلق محور تعاون اقليمي لصد نفوذ ايران في الشرق الاوسط.

هناك عدة عقبات تصعب على دول المنطقة توسيع وتعميق اتفاقات ابراهيم.

1 – سياسة ادارة بايدن التي تعمل على تقليص تواجد القوات الاميركية في الشرق الاوسط وترفض العمل العسكري ضد ايران وتثير الشك في دول الخليج بأن الولايات المتحدة لن تعطيها مظلة دفاعية امام ايران؛

2 – الاتفاق (اذا تم التوصل اليه) بين الولايات المتحدة والدول العظمى وبين ايران حول العودة الى الاتفاق النووي سيمكن ايران من زيادة نفوذها وتدخلها السلبي في المنطقة، وهذا تطور سيردع دول عربية عن مواجهتها بشكل مباشر، ويمكنها خفض ابراز علاقاتها مع اسرائيل:

3 – يتجسد في ضعف النظام الفلسطيني ودولة لبنان عدة اخطار. مثلا، الدول العربية ستجد صعوبة في تطبيق اتفاقات التطبيع مع اسرائيل في حالة تصعيد ومواجهة عسكرية بين اسرائيل والفلسطينيين، وأمام لبنان ايضا؛

4 – عامل آخر يمكن أن يعيق تقدم العلاقات مع اسرائيل هو تفعيل جهات مارقة، لا سيما على أيدي ايران، من اجل المس بمسارات الملاحة والموانئ والمنشآت الاستراتيجية وروتين الحياة في الدول التي وقعت على الاتفاقيات.

5 – مجال عمل آخر لمن يعارضون التطبيع هو فرض المقاطعة على الشركات التي لها علاقات تجارية مع اسرائيل، والتوجه الى “الشارع العربي” من خلال استغلال الفجوة الكبيرة بين مواقف القيادات ومزاج ومواقف الشعوب العربية – الاسلامية من اسرائيل.

على خلفية ذلك:

1 – يجب على اسرائيل تسريع اتفاقيات التعاون من اجل تجسيد “ثمار السلام”، عن طريق رفع العوائق البيروقراطية التي تعيق تطبيق الاتفاقيات. وأن تقوم بتجنيد رجال اعمال وشركاء خارجيين من اجل الدفع قدما بمبادرات استثمارات في مشاريع بنى تحتية ستساهم في الازدهار. في نفس الوقت يجب عليها تقليص الصورة التي تتمثل في أن الاتفاقيات، أولا وقبل كل شيء، استهدفت أن تعطي اسرائيل منصة عمل متقدمة ضد ايران.

2 – مطلوب من اسرائيل أن تجند الادارة الاميركية للدفع قدما باتفاقيات ابراهيم على خلفية خوف دول الخليج من “ترك” اميركا للمنطقة. الدول العربية تعتبر اسرائيل عامل له تأثير كبير في واشنطن يمكنه ايضا تمثيل مواقفها. وادعاء الاقناع الرئيسي امام الادارة، العلاقة الجديدة التي تربط بين حلفاء واشنطن في المنطقة والتي تساهم في تعزيز الاستقرار الاقليمي وتخلق قوة مضادة امام جهات اشكالية تخلد النزاعات، وتعطي هامش مرن للولايات المتحدة من اجل معالجة مشكلات اقليمية وعالمية في نفس الوقت. ولكن ربما يكون هذا الادعاء غير كاف، وادارة بايدن ستطلب في المقابل من اسرائيل تجنب القيام بخطوات تبعد تطبيق حل الدولتين في ساحة النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين.

3 – بسبب تهديد الصواريخ والطائرات المسيرة الهجومية لايران وفروعها في المنطقة، تستطيع اسرائيل أن تعرض على دول الخليج منظومة دفاع جوي اقليمية. الآن ميزان الردع بين دول الخليج وايران يميل بشكل حاسم لصالح ايران، وهذا هو السبب في أنها لا تتجرأ على مواجهتها بشكل مباشر (رغم السلاح المتقدم الذي يوجد بحوزتها). منظومة دفاع ناجعة ستعزز شعورها بالامن في مواجهة التحديات التي تضعها ايران في المنطقة.

4 – من الصحيح أن تظهر اسرائيل الرغبة في دمج الدول الموقعة على اتفاقيات ابراهيم في مبادرات تسوية النزاع مع الفلسطينيين رغم ضآلة فرص تحقيقها بسبب مقاطعة الفلسطينيين وعدم تحمس الدول العربية للدخول في “وحل النزاع” الذي يبدو أنه بعيد عن أي حل عملي. رغم ذلك، يجب على اسرائيل العمل على دمج الدول الموقعة على اتفاقات إبراهيم في تسوية مع قطاع غزة واعادة اعماره.