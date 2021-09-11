بعد شهر على تعبيده.. حفر وهبوطات ومطبات بشارع الشونة الشمالية

علا عبد اللطيف

الغور الشمالي- لم تكتمل فرحة أهالي مدينة الشونة الشمالية في لواء الغور الشمالي، برؤية الشارع المؤدي الى مدخل مدينتهم الرئيس معبدا، وهو الذي يصل المدينة بالألوية وبعض المحافظات المجاورة لمحافظتهم إربد، فقد عاد الى سابق عهده، بعد فترة وجيزة من تعبيده.

ولفت بعضهم الى أن هذا الشارع، يعاني حاليا الحفر والهبوطات والمطبات الحادة في خلطته الإسفلتية التى نفذتها البلدية قبل نحو شهر.

مصدر في بلدية معاذ بن جبل التابعة للواء، فضل عدم الكشف عن اسمه، قال إن هناك مشاريع عدة لإعادة تأهيل شوارع منطقة الشونة الشمالية، تشمل العمل على فتح وتعبيد طرق، تصل كلفتها الى 130 ألف دينار، وقد بدأت البلدية بتنفيذها، بخاصة الشارع المؤدي الى مدخل المدينة.

المهندس عمار المشرقي، المسؤول عن مشروع تطوير وسط المدينة، قال إن بلدية الشونة الشمالية، لم تستسلم المشروع حتى اللحظة، لأنها لا يمكن أن تتسلم أي مشروع قبل التأكد من مطابقته للمواصفات المعتمدة.

وبين المشرقي، في حديث لـ”الغد”، أنه سيباشر فور الانتهاء من المشروع، بتنفيذ عطاء خلطة اسفلتية ساخنة لمختلف شوارع المنطقة، تصل كلفتها الى مليون ومائة ألف دينار، ممولة بقرض من بنك تنمية المدن والقرى، وستغطي مناطق الشونة الشمالية والعدسية ووقاص والمنشية.

لكن أهال، أكدوا أنه بعد عبور السيارات على طريق ومدخل المدينة، وبعد أن أصبحت الحركة نشطة عليه، بدأت تتكشف صدوعات وهبوطات حادة فيه جراء هذه الحركة، ما كشف عن عيوب في تنفيذ مشروع الشارع المنجز حديثا.

وأشاروا الى أن هذه الصدوع والهبوطات، ستتسبب بحدوث تجمعات مياه فيه خلال فصل الشتاء، لافتين الى أن شارع المدينة الرئيس وبعض الشوارع الأخرى، تعاني هذه المشكلة، لافتين الى أنها ستتدمر في الشتاء المقبل إذا لم يجر معالجة الوضع بسرعة، لانعدام وجود مسارب لتصريف المياه، ولهشاشة بنيتها التحتية، إذ إن وضعها الحالي يعدم قدرتها على استيعاب مياه الأمطار، وهذا بدوره سيعطل حركة المركبات، ويؤدي لحدوث ازدحامات مرورية.

وأكد سائقون يعملون على خطوط مدينة الشونة الشمالية، أن شارع المدخل الحالي للمدينة، بات يشكل خطورة على حركة المركبات، لتفشي انتشار الحفر فيه من جهة، ولضيق مساحته من جهة أخرى.

وأشاروا الى أن سعة مسرب هذا الشارع، لا تحتمل إلا مرور مركبة واحدة، ما يعرض المركبات التي تعبره للخطر، في ظل وقوعه على جانبي قناة الملك عبدالله، وتنضاف الى مشكلته، افتقاره لوسائل السلامة العامة والحماية، وانتشار بسطات بيع عشوائية على جانبية، ما يفاقم مشكلة الحركة عليه.

وتشهد شوارع مدينة الشونة الشمالية، وفق المواطن خالد الدلكي، حوادث سير خطرة، سببها ضيق مسربه، ولتغلب هذا الضيق على قدرات السائقين ومهاراتهم في تجاوز خط السير المتوازي عليه، لأن سعته لا تكفي لعبور سيارتين متقاربتين، الى جانب ما يشكله وضعه الحالي من خطورة، بعد أن أصبحت أجزاء منه مهددة بالسقوط إثر الهبوطات فيه.

وقال محمد البشتاوي من سكان المنطقة، إن الطريق يختصر المسافات بين البلدتين، إذ يضطر سائقو مركبات الى سلوكه يوميا، مؤكدا أن الطريق ضيق ويعاني الحفر، ما يشكل خطورة حقيقية على حياة سالكيه.

وأبدى المواطن خالد التلاوي، استغرابه جراء تعرض الشارع لهذا الخراب، رغم مرور نحو شهر على إنجازه وتنفيذ تعبيده، مطالبا الجهات المعنية بإجراء تحقيق مع الجهة التي نفذته، لأن الأمر بات واضحا للعيان، ولا يمكن إغفال الخطورة التي يسببها وضعه الحالي على الناس.

وأشار إلى أهمية الشارع في الوقت الحالي، إذ يعد طريقا واصلا للدخول الى منطقة الباقورة المستعادة، التي تشهد حركة تجارية وسياحية نشطة.

وأكد المواطن علي صابر من أبناء اللواء، أن الاهتمام بشوارع المنطقة، سينعش الحركة التجارية في أسواقها، ويجلعها منطقة جاذبة للاستثمارات والمشاريع الاقتصادية، كما سيخفف من حدة مشكلتي البطالة والفقر في اللواء، في حال جرى تحسين شوارعه وجذب مشاريع اليه، تسهم بتشغيل المتعطلين، مؤكدا أن جذب الاستثمارات يتطلب توفير بنة تحتية، قادرة على عملية جذبهم.

يذكر أن اللواء من المناطق الأشد فقرا، ويعمل غالبية أهاليه في القطاع الزراعي، وخصوصا في قطف الخضراوات والحمضيات، ويبلغ عددهم نحو 130 ألف نسمة موزعين على 3 بلديات: شرحبيل بن حسنة، ومعاذ بن جبل، وطبقة فحل.