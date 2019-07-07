بعد صدمة الخروج .. أبو ريدة يستقيل ويُقيل الجهاز الفني لمنتخب مصر

القاهرة – أعلن رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، فجر الأحد، استقالته وإقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني وعلى رأسه المدرب المكسيكي خافيير أغيري، بعد الخروج المفاجئ من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر على يد جنوب إفريقيا.

وأورد الاتحاد في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك : “أعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور الـ16 لبطولة الأمم الإفريقية”.

أبو ريدة يقيل الجهاز الفني ويتقدم باستقالته أعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم ، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا . pic.twitter.com/jUfNvdCMfD — Egypt National Football Team (@Pharaohs) July 6, 2019

وأضاف أبو ريدة أن: “القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شيء تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل”، مؤكدا أن الجهاز الفني والإداري مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسؤولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه.

وخرج المنتخب بشكل مفاجئ من البطولة التي يستضيفها على أرضه، بسقوطه 0-1 السبت على ستاد القاهرة الدولي أمام نحو 75 ألف متفرج، في مواجهة جنوب إفريقيا التي سجلت هدف الفوز قبل 5 دقائق فقط من نهاية المباراة.

وكان المنتخب المصري من أبرز المرشحين لتعزيز رقمه القياسي في عدد ألقاب البطولة ورفع الكأس للمرة الثامنة في 19 تموز(يوليو) الحالي، لاسيما وأنه أنهى منافسات الدور الأول بصدارة المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات في 3 مباريات حافظ خلالها على نظافة شباكه. (أ ف ب)