بعد طرده مع رديف ريال مدريد.. رودريغو يغيب عن “الكلاسيكو”

مدريد – سيغيب الجناح البرازيلي الشاب رودريغو عن فريقه ريال مدريد خلال مواجهة “كلاسيكو الأرض” أمام الغريم التقليدي برشلونة الأحد المقبل على ملعب (سانتياغو برنابيو)، وذلك بعد طرده الأحد خلال مباراة للفريق الرديف (كاستيا) أمام فريق سان سيباستيان دي لوس رييس.

وبسبب عدم مشاركته مع الفريق الأول منذ 26 كانون ثان (يناير) الماضي، عاد اللاعب الشاب (19 عاما) للمشاركة مع فريق الشباب تحت قيادة راؤول جونزاليس، حتى لا يفقد حساسية الملعب.

Rodrygo solo goal with Castilla and being sent off after responding to goalie provocation (goalie didn’t get a yellow)pic.twitter.com/mySTllDrdG

— RM Play ▶️ (@RMPIay) February 23, 2020