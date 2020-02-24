بعد طرده مع رديف ريال مدريد.. رودريغو يغيب عن “الكلاسيكو”

مدريد – سيغيب الجناح البرازيلي الشاب رودريغو عن فريقه ريال مدريد خلال مواجهة “كلاسيكو الأرض” أمام الغريم التقليدي برشلونة الأحد المقبل على ملعب (سانتياغو برنابيو)، وذلك بعد طرده الأحد خلال مباراة للفريق الرديف (كاستيا) أمام فريق سان سيباستيان دي لوس رييس.

وبسبب عدم مشاركته مع الفريق الأول منذ 26 كانون ثان (يناير) الماضي، عاد اللاعب الشاب (19 عاما) للمشاركة مع فريق الشباب تحت قيادة راؤول جونزاليس، حتى لا يفقد حساسية الملعب.

Rodrygo solo goal with Castilla and being sent off after responding to goalie provocation (goalie didn’t get a yellow)pic.twitter.com/mySTllDrdG — RM Play ▶️ (@RMPIay) February 23, 2020

وخلال مباراة سان سيباستيان والتي حسمها “الميرينغي” بثنائية نظيفة، وشهدت أيضا الظهور الأول لمواطنه رينيير جيسوس، المنتقل منذ أيام للفريق الملكي قادما من فلامنغو البرازيلي، حصل رودريغو على بطاقتين صفراوين، ليتم طرده في الدقيقة 88 بسبب احتفاله بالهدف الثاني في وجه حارس الضيوف، ما دفع الحكم لإشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجهه، ويتأكد غيابه عن مواجهة البلاوجرانا.

وبهذا تزداد متاعب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، الذي سيفقد أيضا خدمات النجم البلجيكي إيدين هازارد الذي أصيب بشرخ في نفس موضع الإصابة القديمة في الكاحل الأيمن خلال مباراة ليفانتي السبت وخسرها الفريق الملكي بهدف نظيف، وهي الإصابة التي أبعدته عن الملاعب نحو 3 أشهر. (إفي)