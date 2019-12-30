بعد طول انتظار.. هاتف Huawei nova 5T الرائع وسماعة Freebuds 3 المدهشة الآن في السوق الأردني

أخيراً وبعد طول انتظار، طرحت هواوي اليوم اثنين من أبرز منتجاتها المبتكرة في السوق الأردني هما، هاتف Huawei nova 5T الرائع بثلاثة ألوان مختلفة هي: الأسود (Black)، والأزرق المشرق (Crush Blue)، والصيفي الأرجواني (Midsummer Purple)، وسماعة Huawei Freebuds 3 المدهشة بلونيها الأسود والأبيض.

يتمتع هاتف Huawei nova 5T بطابع من التفرد، مع الحفاظ على التصميم الأنيق والأداء الفعال الذي يميز جميع هواتف سلسلة nova. ويشكّل هذا الهاتف الرائع للمستهلكين الشباب من الفئة الشغوفة بالتكنولوجيا، والذين يتطلعون اليوم إلى الحصول على أداء أقوى من هواتفهم المتنقلة، الخيار الأمثل نظراً للمرونة العالية التي يتمتع بها في مواكبة جميع متطلباتهم. ويستند الهاتف في تصميمه الكلاسيكي المذهل إلى قيمه الأساسية وسماته المتميزة، لتقديم مظهر أنيق يواكب المعايير الجمالية لجميع المواسم والأماكن المختلفة.

دعونا نلقي نظرة معمقة لنكتشف الأسباب التي تجعل أحدث منتجات هواوي في سوق الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة فائق الامتياز:

الكاميرا الاحترافية: 5 كاميرات احترافية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تواكب جميع سيناريوهات التصوير

اعتاد عشاق هواتف nova على التمتع بالتقنيات فائقة التطور لكاميرات هذه السلسلة، والتي تمتاز بسهولة استخدامها وأدائها منقطع النظير. ويطوّر هاتف Huawei nova 5T هذه السمعة بفضل تزويده بخمس كاميرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتضمن كاميرا رباعية خلفية وكاميرا أمامية فائقة الأداء. فعلى الجانب الخلفي، يتمتع الهاتف بمزيج من عدسة عالية الوضوح بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة ذات زاوية عريضة جداً بدقة 16 ميجابكسل، وعدسة تقريب (الماكرو) بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة “بوكيه” بدقة 2 ميجابكسل، والتي تضمن بمجموعها نتائج مذهلة في ظروف الإضاءة المنخفضة، وتصوير المشاهد الطبيعية بزاوية واسعة، وتوفير صور شديدة التقريب، إلى جانب صور البورتريه مع تأثيرات ضبابية.

ويأتي الهاتف مزوداً بنظام ذكاء اصطناعي لتسهيل عمليات التقاط الصور ومقاطع الفيديو، حيث يتيح إمكانية التعرف على حوالي 22 سيناريو مختلفاً عبر ضبط الإعدادات على النحو المطلوب. ويفضي ذلك إلى توفير لقطات مثالية في جميع الأوقات وخلال مختلف ظروف التصوير. وتشمل مزايا الذكاء الاصطناعي نمط التصوير الليلي الفائق بتقنية تثبيت الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي (AIS Super Night Mode)، وتقنية المدى الديناميكي العالي المدعم بالذكاء الاصطناعي للصور ذات الخلفية المضيئة (AI HDR+)، ما يضمن للمستخدمين الحصول على صور واضحة وصافية في ظروف الإضاءة المنخفضة وحتى المعدومة. ويمكن للمستخدمين الحصول على صور إبداعية مبتكرة بفضل تطبيق ألوان البورتريه المستندة إلى تقنية الذكاء الاصطناعي (AI Portrait Color)، وإمكانية تصوير الفيديو بالحركة البطيئة جداً (Super Slow-mo) بمعدل 960 إطاراً في الثانية، لتقديم تأثيرات سينمائية رائعة في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى تسجيل الحركة البطيئة بكل سهولة ويسر.

أما كاميرا السيلفي الأمامية (Superstar) المعززة بالذكاء الاصطناعي بدقة 32 ميجابكسل فتوفّر للمستخدمين إمكانية التقاط أروع صور السيلفي. ويعود الفضل في ذلك إلى العتاد القوي للكاميرا ودعمها بأحدث إمكانات الذكاء الاصطناعي، والذي يقوم بإجراء جميع التعديلات اللازمة لالتقاط صور السيلفي المثالية. وتسهم مزايا الذكاء الاصطناعي في تحسين الإضاءة وجمالية الصور الملتقطة بفضل ميزة التجميل المحسّنة بالذكاء الاصطناعي ودمج 4 بكسل في بكسل واحد، إلى جانب ميزة المدى الديناميكي العالي المدعم بالذكاء الاصطناعي (+AI HDR).

أداء استثنائي يضاهي أداء هواتف الفئة الرائدة

تم تزويد هاتف Huawei nova 5T بمعالج Kirin 980 القوي لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 8 جيجابايت، وقدرة تخزين تبلغ 128 جيجابايت. وتضمن هذه التقنيات المتقدمة استجابة عالية وأداءً سلساً للهاتف حتى عند استخدامه لتنفيذ أصعب المهام.

وتتيح هذه التقنيات لهاتف Huawei nova 5T تقديم مستويات رفيعة من الأداء بالمقارنة مع هواتف الفئة المتوسطة حتى عند استخدامه لفترات طويلة. ويستند الهاتف في عمله إلى واجهة استخدام EMUI 9.1 من هواوي، والتي تتضمن مجموعة واسعة من المزايا الذكية التي تعزز سهولة استخدامه. وتم تزويد الهاتف بنسخة فريدة مثبتة مسبقاً من نظام Android، والتي تتيح للمستخدمين إمكانية الوصول إلى تطبيقاتهم المفضلة. ويمتاز الهاتف كذلك ببطارية باستطاعة 3750 ميلي أمبير/ساعة تدعم تقنية الشحن فائق السرعة (Huawei SuperCharge) بقوة 22.5 واط، وتتيح إمكانية إعادة شحنه بنسبة 50% في غضون 30 دقيقة فقط، ما يتيح له القدرة على متابعة تنفيذ جميع المهام، بما في ذلك تشغيل الألعاب وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها الكثير.

تصميم جديد عصري ومذهل

يمتاز هاتف Huawei nova 5T بتصميمه الجريء ومظهره الأنيق الذي يواكب أذواق عشاق الموضة والمستخدمين من فئة الشباب، والذين يتمتعون بالروح الشبابية. ويستوحي التصميم العصري والراقي للهاتف مفهومه من رغبة مستخدميه الذين يتطلعون لخوض تجارب جديدة. ويأتي الوجه الخلفي للهاتف خالياً من مستشعر بصمة الإصبع، والذي تم تثبيته على أحد جوانبه لتوفير تجربة استخدام مريحة.

وشهد هاتف Huawei nova 5T نقلة تقنية هائلة في مجال شاشة العرض الكاملة، حيث تجسد تقنية شاشة العرض الكاملة ذات الثقب (Huawei Punch FullView Display) أرقى مستويات التصميم والتكنولوجيا والإتقان منقطعة النظير. وتقع الكاميرا الأمامية تحت شاشة العرض الكاملة بقياس 6.26 بوصة والمزودة بتقنية LCD، بما يضمن حفاظ شاشة الهاتف الذكي على مظهرها الانسيابي الكامل وخلوّها من الحواف، فضلاً عن تسجيل معدل شاشة إلى جسم يبلغ 91.76%، لتوفر تجارب مشاهدة مذهلة للمستخدم.

وبينما يسهم ذلك في تحسين تجربة المشاهدة، يتيح الهيكل النحيف للهاتف (بسماكة 7.87 ملم فقط) إمكانية حمله بكل سهولة ودون التأثير على مظهره الجمالي. ويتألق الوجه الخلفي للهاتف بتأثيرات متعددة الطبقات وثلاثية الأبعاد، بفضل التكوينات المحسّنة للغطاء وتصميمه الفريد والعاكس للضوء.

مزايا ذكية للاستخدام اليومي

تأتي الهواتف الذكية اليوم مزودة بمجموعة من المزايا الأساسية التي تهدف إلى تحسين حياة المستخدمين. ويمتاز هاتف Huawei nova 5T عن غيره بعدد من المزايا الفريدة التي تسهم بتعزيز أنماط الاستخدام اليومية وجعلها أكثر ذكاءً. ويشمل ذلك معالج الرسوميات (GPU Turbo 3.0) المصمم خصيصاً لمحبي الألعاب الإلكترونية، حيث يمنحهم أداءً مذهلاً وتجارب لعب لا تضاهى. بينما تتيح تقنية الصوت ثلاثية الأبعاد (Histen 6.0 3D) من هواوي الحصول على صوت محيطي رائع بمسار 9.1 للارتقاء بالتجارب الصوتية نحو مستويات جديدة، وهي ميزة مهمة سواءً عند التمتع بالألعاب أو مشاهدة الأفلام.

ولإلهام المخرجين الناشئين، تم تزويد هاتفHuawei nova 5T بخاصية تحرير وتعديل الفيديو المدعمة بالذكاء الاصطناعي (AI Movie Editor)، تتيح إمكانية تحرير مقاطع الفيديو على نحو احترافي وسريع استناداً إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي فائقة التطور. وتتيح تقنية تحديد الأشياء والأشخاص لإنتاج مقاطع الفيديو بدعم من تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI Spotlight Reel) طريقة سهلة لتسليط الضوء على أفضل اللقطات في تسجيلات المستخدمين، حيث ستساعدهم على إنشاء مقاطع فيديو خاصة عبر تجميع اللقطات المهمة ضمن مقطع فيديو واحد يمكن مشاركته بشكل فوري. جميع هذه المزايا الرائعة ستدفعكم حتماً لاقتناء هذا الهاتف المدهش، والتمتع بتجربة استخدام لا تضاهى.

المنتج الثاني الذي طرحته هواوي اليوم في السوق الأردني هو سماعة Huawei FreeBuds 3، والتي تعدّ أول سماعة بلوتوث في العالم بتصميم Open-Fit مريحة الارتداء ومزودة بتقنية إلغاء الضجيج النشطة. وتم تصميم هذه السماعة بطريقة توفر مزايا فعالة لإلغاء الضجيج حتى في البيئات الصاخبة دون المساومة على الراحة، وهي خاصية غير مسبوقة في هذا المجال. إليكم بعض المزايا الرائعة التي ستدفعكم الآن لاقتناء سماعة Huawei FreeBuds 3 المدهشة:

تقنيات متطورة لعزل الضجيج المحيط

أبرز ما يميز هذه السماعة هو اعتمادها على تقنيات متطورة لعزل الضجيج المحيط، بما يمنع التداخل الصوتي، ويضمن الحصول على تجربة موسيقية متميزة، ومكالمات عالية الجودة حتى في الأماكن الصاخبة أو أثناء التجول في الشارع، إلى جانب تزويدها بتقنية صوت الستيريو الحقيقي (TWS)، مما يجعل من ارتدائها تجربة مثالية مهما طال وقت الاستخدام.

ومن مزايا سماعة Huawei FreeBuds 3 أيضاً ميزة استشعار العظم التي تلتقط اهتزازات الرأس لتمييز صوت المستخدم بشكل أفضل عن الضوضاء في الخلفية، مما يعزز جودة المكالمات عبر تخفيف تأثيرات الضجيج المحيطة. وتستخدم السماعة كذلك قناة ميكروفون حاصلة على براءة اختراع ومصممة خصيصاً لإلغاء تأثير هبوب الرياح، بما يضمن إجراء المكالمات بأعلى جودة ممكنة.

اتصال مستقر وسلس مع معالج Kirin A1 من هواوي

تم تزويد سماعة Huawei FreeBuds 3 بمعالج Kirin A1، وهو أول معالج في العالم بتقنية البلوتوث Bluetooth 5.1 وBluetooth Low Energy 5.1 من هواوي، ليضمن المستخدمون اتصالاً مستقراً وسلساً لتجربة محسّنة وشاملة، بما يشمل الحد من التداخل الصوتي، وخفض التأخير الزمني أثناء اللعب، وإجراء مكالمات واضحة في أي وقت ومكان. وبفضل انخفاض زمن التأخير ومستوى التزامن المثالي للصوت والفيديو، يقدم المعالج تجربة مثالية وعالية الجودة أثناء الاستماع للموسيقى.

تجربة موسيقية منقطعة النظير

تركز سماعة Huawei FreeBuds 3 على تقديم تجربة موسيقية استثنائية تضاهي جودة الاستوديوهات، حيث تم تصنيع هذه السماعة بمكونات صوتية مخصصة وبالاعتماد على بنية مبتكرة طورتها هواوي. وتعمل المكونات والتصميم الهندسي معاً لتحقيق التوازن بين الأصوات عالية الطبقة (treble)، والصوت الأوسط، وصوت الجهير (bass)، بينما تتيح قناة صوت الجهير ذات التصميم المخصص تفاصيل واضحة تماماً للاستمتاع بتجربة لا مثيل لها.

بطارية بعمر طويل متوافقة مع تقنية الشحن فائق السرعة (SuperCharge)

تقدم سماعة Huawei FreeBuds 3 بطارية متوافقة مع تقنية الشحن فائق السرعة (SuperCharge) الشهيرة من هواوي باستطاعة 2 واط، والتي تدعم كلاً من الشحن السلكي واللاسلكي، مما يسمح للمستخدمين شحن السماعة عن طريق منفذ USB من النوع C أو شاحن لاسلكي. ويمكن كذلك شحن السماعة باستخدام أحد هواتف هواوي الذكية التي تدعم خاصية الشحن العكسي اللاسلكي، من خلال وضع السماعة ببساطة على الغطاء الخلفي للهاتف. وبفضل مستوى فاعلية استهلاك الطاقة لمعالج Kirin A1، تتمتع السماعة بالقدرة على العمل لأربع ساعات بعد شحنها لمرة واحدة، وحتى 20 ساعة عند استخدامها مع علبة الشحن.

لا تترددوا باقتناء هاتف Huawei Nova 5T الرائع والمتاح حالياً بسعر 305 ديناراً، وسماعة Huawei FreeBuds 3 المتاحة بسعر 159 ديناراً، حيث يمكنكم ذلك من خلال زيارة جميع المتاجر التي تعرض منتجات هواوي أو عبر متجر هواوي الإلكتروني (https://huaweieshop.jo/)، لتحظوا بتجربة لا تضاهى مع اثنين من أبرز منتجات العملاق الصيني.