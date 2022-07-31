بعد عامين لن يكون هنالك وزارة عمل في الأردن

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة إنه سيتم إلغاء وزارة العمل ونقل مهامها وأدوارها إلى وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والتربية وتنمية الموارد خلال عامين.

جاء كلام الوزير خلال مؤتمر صحفي لإعلان خطة تحديث القطاع العام.

وبين أنه سيتم نقل مهام مؤسسة التدريب المهني إلى وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية ودمجها مع التعليم المهني، فيما سيتم نقل مهام تنظيم العمالة الوافدة إلى وزارة الداخلية.

كما سيتم نقل مهام تنظيم سوق العمل وبرنامج التشغيل الوطني إلى وزارة الصناعة والتجارة.