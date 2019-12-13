بعد عام مليء بالحرائق.. “زراعة جرش” توزع الغراس الحرجية مجانا

جرش – بدأت مديرية زراعة محافظة جرش بتوزيع الغراس الحرجية والرعوية مجانا على المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة.

واكد مدير الزراعة الدكتور عماد عياصرة، ان توزيع الغراس يأتي من اجل زراعتها في موقع التحريج وجوانب الطرق حسب التعليمات ونموذج توزيع الغراس المعمول به في وزارة الزراعة، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بها وزيادة رقعة المساحات الخضراء في المحافظة.

ودعا الراغبين بالحصول على الغراس إحضار الاوراق المطلوبة وهي سند تسجيل حديث وتحضير الموقع من حفر الجور المناسبة حيث سيتم الكشف والتأكد من قيام صاحب العلاقة بحفر الحفر وكتابة تقرير بذلك.

وبين ان الأنواع المتوفرة لهاذا العام هي سرو وكينا وواشنطونيا وثويا ولزاب وكزوينا وديدونيا ودفله وخروب موزعة على مشتلي فيصل الحرجي وعين جملا الحرجي.(بترا)