بعد عام من الفراغ والأزمات.. الحكومة اللبنانية تبصر النور

بيروت – وقع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مرسوم تشكيل الحكومة وذلك بعد أكثر من شهر على تكليفه عقب اعتذار سعد الحريري عن القيام بهذه المهمة.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري من قصر بعبدا: “حي على خير العمل”، في إشارة إلى أن العمل سيبدأ بعد تشكيل الحكومة.

وأبصرت الحكومة اللبنانية الجديدة النور بعد أكثر من سنة من الفراغ والأزمات..وتاليا أسماء الوزراء:

– وليد فياض وزيرا للطاقة

– عبدالله بوحبيب وزيرا للخارجية

– هنري خوري وزيرا للعدل

– بسام المولوي وزيرا للداخلية

– يوسف خليل وزيرا للمالية

– فراس الأبيض وزيرا للصحة

– علي حمية وزيرا للأشغال العامة والنقل

– عباس الحاج حسن وزيرا للزراعة

– محمد مرتضى لوزارة الثقافة

– مصطفى بيرم وزيرا للعمل

– عباس الحلبي وزيرا للتربية

– عصام شرف الدين لوزارة المهجرين

– ناصر ياسين وزيرا للبيئة

– جوني قرم لوزارة الاتصالات

– جورج قرداحي وزيرا للإعلام

– العميد موريس سليم لوزارة الدفاع

– جورج كلاس وزيرا للشباب والرياضة

– جورج دباكيان وزيرا للصناعة

– وليد نصار وزيرا للسياحة

– سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة

– نجلا الشامي وزيرة للتنمية الإدارية

وكان لبنان شهد فراغا على المستوى الحكومة بعد أن أعلن حسان دياب استقالة حكومته عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس من العام الماضي، وعلى الإثر تم تكليف مصطفى أديب لتشكيل الحكومة.

وبعد اعتذاره عن ذلك يوم 26 سبتمبر 2020، تم اختيار سعد الحريري لتشكيل الحكومة إلا أنه ولمدة 9 أشهر لم ينجح بذلك وأعلن اعتذاره في يوليو الماضي. وتم من بعده تكليف ميقاتي بهذه الحكومة.