بعد “عملية جلبوع”.. الاحتلال ينقل 400 أسير من السجن ويستعد لمحاصرة جنين

بيت لحم– في اعقاب هروب ستة اسرى من سجن جلبوع صباح اليوم، اعلنت اذاعة جيش الاحتلال انه وخشية من وجود انفاق جديدة فانه سيتم نقل نحو 400 اسير في سجن جلبوع خلال الساعات المقبلة وتوزيعهم على باقي السجون.

في ذات السياق افادت صحيفة يديعوت احرنوت ان الجيش قرر نصب حواجز لمحاصرة جنين خشية تمكن الاسرى من الفرار خارج المحافظة.

وكانت مصلحة السجون الاسرائيلية كشفت النقاب عن تمكن ستة اسرى من الهروب من أحد أخطر السجون شمال إسرائيل.

وذكرت قناة “كان” العبرية، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تواصل البحث عن الأسرى الفلسطينيين الستة الذين هربوا من سجن جلبوع في منطقة بيت شأن الليلة الماضية عبر نفق حفروه داخل زنزانتهم.

وأشارت القناة إلى أن مروحيات وطائرات مُسيّرة تُشارك في البحث عن الأسرى الهاربين، ونصبت الشرطة الإسرائيلية حواجز على الطرقات الرئيسية وفي التجمعات السكانية المحاذية لسجن جلبوع، وتستعين بوحدة الكلاب البوليسية في عملية البحث.

وقالت القناة إلى أجهزة الأمن الإسرائيلية تخشى أن يكون الأسرى الهاربون قد تمكنوا من الوصول إلى مدينة جنين

وبحسب القناة، يبدو أن الأسرى تمكنوا من خلال النفق الهروب إلى الحقول الزراعية بالقرب من السجن.

وقال مصدر أمني في حديث مع القناة 12 العبرية: إن الحادث خطير ومحرج، لأن عملية الهروب تم التخطيط لها منذ مدة طويلة دون أن تستطيع مصلحة السجون كشفها.-(معا)