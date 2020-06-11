بعد عودة الحضانات.. توعية الأمهات لأطفالهن ضرورة للحماية من المرض

ديمة محبوبة

عمان- القرار بعودة الحضانات للعمل واستقبال الأطفال بعد ما يقارب 3 أشهر من الإغلاق، وجد ارتياحا كبيرا لدى الأمهات اللواتي سيعدن إلى وظائفهن بعد انقطاع طويل، تخلله تخوفات من الاستغناء عنهن إن استمر الإغلاق لوقت أطول.

غير أن هذا الارتياح، واجهه خوف مبرر، وتساءل العديد من الأمهات حول كيفية اتباع الحضانات الإجراءات الوقائية بالمحافظة على الصحة العامة للصغار، وكذلك صحة “المربيات”، وهل سيتم التعقيم اللازم طوال الوقت للحماية من المرض وانتشاره.

عودة الموظفات إلى مكاتبهن والعمل المباشر بعد خوض تجربة العمل عن بعد، جراء الحظر المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، جعلت الأمهات أكثر حرصا على توعية صغارهن بضرورة الاهتمام بالصحة والنظافة الشخصية.

واليوم ومع العودة للعمل، كان يتوجب أن يكون هناك عودة لفتح دور الحضانات، المرتبط بعمل المرأة ودورها الفعال في مختلف القطاعات، فالعمل يعني وجودها وقدرتها على تحقيق ذاتها وتتمكن به من تأمين دخل لها ولأسرتها.

وفي الوقت ذاته، ما يزال الخوف يسيطر على الأمهات من عودة الأطفال، والاختلاط مع المربيات وأطفال آخرين، خصوصا أن الحضانات قد تكون بيئة خصبة للأمراض، بسبب تعامل الأطفال مع بعضهم بعضا، وضعف مناعة البعض، ما يجعل سهولة في نقل العدوى.

سحر أم لطفلين وتعمل في مجال الصرافة، كان عليها أن تضع أطفالها في حضانتهم السابقة بعد العودة لعملها من جديد، لكنها قامت باستغلال وجود أطفالها في منزلها لأسبوع إضافي، حتى يتم تجهيز الحضانات، وتتبع جميع الإرشادات الصحية من تعقيم وفحوصات.

وتقول “اعتبرتها مساحة ووقتا مهما لتعليم أطفالي أهم الطرق لعنايتهم بأنفسهم وبنظافتهم الشخصية في غيابي، فلا يأكلون إلا من أغراضهم الشخصية، والتأكيد عليهم بغسل أيديهم بالماء والصابون على مدار الوقت، وأيضا سأحرص على توفير المعقمات في حقائبهم لاستخدامها في تنظيف الألعاب”.

وتبين أنها تعليمات بسيطة وسهلة، لكن تأمل من خلالها بالحفاظ على سلامة صغارها وعدم انتقال العدوى لهم لا قدر الله.

منظمة الصحة العالمية اعتبرت في الكثير من تقاريرها أن الأطفال أقل عرضة لأعراض فيروس “كورونا”، إلا أنه من الضروري جدا حمايتهم وتقليل تعريضهم للاختلاط.

ووفق البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فإن الفئة العمرية المستهدفة من قبل فيروس “كورونا” المستجد، هم كبار السن، إضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وحول ذلك، يؤكد اختصاصي الطب العام د. مخلص مزاهرة أنه ولحسن الحظ الأطفال هم الفئة الأقل عرضة للإصابة بفيروس “كورونا”، مبينا في الوقت ذاته ضرورة تعليم الأطفال الاهتمام بالنظافة الشخصية، لكي لا يكونون عرضة للمرض.

وتم تأكيد هذه المعلومة من قبل منظمة الصحة العالمية والصين الدولة الأولى للإصابة بهذا الوباء، أن الفئة العمرية بين عمر يوم واحد وتسعة أعوام، لم تتأثر إطلاقا بالمرض، بل ولم يظهر عليها أعراض، وبعد ذلك تم رصد عدد قليل من الأطفال المصابين بالمرض.

وتبين إحدى المربيات في دور الحضانة سعاد خالد، أنها وزميلاتها يحرصن على العناية بسلامة الصغار “كأبنائهن”، وذلك باتباع جميع الإجراءات الوقائية التي بإمكانها الحماية من انتشار “كورونا”، مبينة أنهن يخفن على الأطفال وعلى أنفسهن من استقبال أي عدوى أو مخالطة لهن، فلديهن عائلات يجب رعايتها.

وتؤكد أن النظافة هي السبيل الوحيد للابتعاد عن المرض، فلكل طفل يجب أن يكون صابون خاص، فالنظافة بشكل عام تعد شرطا أساسيا في القضاء على فيروس “كورونا” المستجد، وأن ما يتبعه الكبار من المحافظة على الذات والتعقيم ينطبق أيضا على الصغار في العمر.

وتبين سعاد أن هنالك الكثير من الإرشادات للأطفال في الحضانة سيتم تعويد الأطفال عليها، وتوصيلها لهم بطريقة سلسة “محببة لقلوبهم” ليصبح ذلك نمط حياة بالنسبة لهم. وتؤكد أنهن يحرصن على تعقيم زجاجات الحليب وأواني الطعام بشكل متواصل، وهذا يسري أيضا على “اللهاية” للرضع عبر تعقيمها بالصورة الصحيحة والسليمة، سواء عبر الآلة المخصصة لذلك، أو وضعها في إناء نظيف مملوء بالماء المغلي على الأقل لمدة عشر دقائق.

وتبين أنها ستتحدث عن هذا الفيروس للأطفال وبطريقة مبسطة، ليكونوا أكثر وعيا لما يدور حولهم، لكن بعيدا عن الهلع أو المبالغة التي من الممكن أن تؤذيهم أكثر مما تساعدهم.

وتؤكد أن أعراض فيروس “كورونا” المستجد وأعراض الانفلونزا أو الزكام متشابهة إلى حد كبير، فيتوجب عدم استقبال أي طفل مصاب، أو تظهر عليه شبهة أي مرض، للحفاظ على البقية من العدوى وإضعاف الجهاز المناعي.

وكانت مديريات التنمية الاجتماعية نشرت مؤخرا، التعميم على أصحاب وإدارات الحضانات بتطبيق استخدام محتوى دليل إجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية، للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات؛ شددت في كتاب رسمي أصدرته تحت عنوان “إعادة عمل الحضانات”، على ضرورة التحقق من استيفاء الشروط الواردة في الدليل، ومنح الحضانة إشعارا، يبين استيفاءها الشروط المطلوبة لاستقبال الأطفال.

وطلبت اسحاقات من مديرات التنمية الاجتماعية، تكثيف زياراتهن الميدانية لمتابعة تطبيق ما ورد في الدليل من إجراءات، وفرض عقوبات على المخالفين.