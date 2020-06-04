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بعد عودة القطاع الرياضي.. اللجنة الاولمبية تعلن حزمة من الاجراءات الاحترازية

منذ ساعتين

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عمان – الغد – بناء على قرار الحكومة الذي يقضي عودة القطاع الرياضي إلى العمل بعد أكثر من شهرين من التوقف فإن اللجنة الأولمبية الأردنية تُعلن عن حزمة من الإجراءات الاحترازية وضوابط وتعليمات صحية الواجب الالتزام بها بعد عودة القطاع الرياضي.

وستكون خاضعة للرقابة الدائمة من اللجنة والاتحادات الرياضية والجهات الحكومية، حيث تم تقديم هذه الخطة إلى الحكومة من خلال فريق العمل الذي شكلته اللجنة الأولمبية لإدارة ملف القطاع وعودته إلى العمل.

وتسعى اللجنة الأولمبية من خلال هذه الاجراءات الرقابية على جميع جوانب القطاع الرياضي إلى مساندة الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا بالإضافة إلى الحد من الخسائر الاقتصادية والفنية التي تعرض لها هذا القطاع خلال الفترة الماضية.

وستكون اللجنة الأولمبية الأردنية حريصة كل الحرص على الالتزام بكافة المعايير الصحية المنبثقة عن الحكومة الأردنية وستبذل كافة الجهود للمحافظة على سلامة جميع العاملين في القطاع الرياضي.

وفي الرابط التالي، التعليمات الصحية الواجب الالتزام بها خلال الفترة المقبلة:

الاجراءات الصحية لقطاع الرياضة إضغط هنا

خطة العودة للعمل في قطاع الرياضة إضغط هنا.

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