بعد عودة نتنياهو للسلطة.. الحباشنة يطالب بإعادة “خدمة العلم” في الأردن

حمزة دعنا- طالب وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة، اليوم السبت، بإعادة خدمة العلم وتسليح الشباب الأردني بعد التغيرات والتبدلات في إدارة كيان الاحتلال بعد وصول اليمين المتطرف إلى السلطة، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأبدى الحباشنة لـ”الغد”، تخوفه مما أسماه “التبدلات الدرامتيكية لأعلى الهرم في الكيان الصهيوني والتي من شأنها الإضرار واستهداف الاردن والذي بات قريبا ووشيكا”.

وأكد أن الهدف من وراء مطالبته بإعادة الخدمة العسكرية للشباب هو، “إعادة الانتماء للقضية الفلسطينية، إذ لا يتجلى الإيمان بالوطن من غير تسليح الشباب”.

وأشار إلى أن “الكيان الصهيوني يسعى حالياً لإعادة إحياء صفقة القرن، ولم يخرج الأردن من سياسات وعد بلفور في العقيدة الصهيونية، لذلك يجب إعادة الخدمة العسكرية وبشكل فوري للتنبه بما يجري في الكيان الصهيوني”.