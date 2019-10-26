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بعد غرق شوارع في الإسكندرية.. مصر ترفع درجة الطوارئ

منذ 3 ساعات

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القاهرة – رفعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية وتيرة استعداداتها إلى الدرجة القصوى والطوارئ على مستوى الأحياء وشركة الصرف الصحي تأهبا لمنخفض حوض البحر المتوسط المداري.

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد المصرية محمود شاهين: إن السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء تشهد حاليا تساقط أمطار غزيرة ورعدية، متوقعا استمرار تأثيره على مناطق شرق مصر، ولاسيما بورسعيد، دمياط، رفح، العريش، شمال ووسط سيناء، فيما يخف تأثير المنخفض غدا الأحد بأمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وقال محافظ الاسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة: إن الأمطار الرعدية الغزيرة تسببت بغرق عدد كبير من شوارع الإسكندرية، وارتباك حركة المرور وتعطيل الدراسة اليوم السبت في مناطق الإسكندرية والبحيرة والغربية.(بترا)

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