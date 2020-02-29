بعد غياب طويل .. ساني يُشارك مع رديف مانشستر سيتي

لندن – خاض الالماني الدولي لوروا ساني 57 دقيقة في مباراة الجمعة مع رديف مانشستر سيتي الانجليزي، وذلك بعد غيابه لفترة طويلة عن الملاعب اثر تعرضه لاصابة قوية في اب (اغسطس) الماضي.

ولم يلعب ساني منذ اصابته باربطة ركبته في مباراة درع المجتمع ضد ليفربول، حيث عاد اللاعب البالغ 24 عاما الى التمارين الشهر الماضي، قبل ان يخوض مواجهة ارسنال ضمن دوري الرديف الجمعة.

ورحب الاسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بعودة ساني، خصوصا في ظل قدرته على المشاركة في الجزء الاخير من موسمه الحالي، وقال غوارديولا: “من الجيد دوما أن يشعر اللاعب بالمباريات مجددا، من الرائع ان ينضم لاعبو الفريق الاول للاعبي الاكاديمية خلال تعافيهم”.

بدوره، قال ساني الذي تردد انتقاله الى بايرن ميونيخ الالماني قبل اصابته: “شعور العودة الى الملعب رائع”.

وينتهي عقد سانيه الحالي مع مانشستر سيتي في حزيران (يونيو) 2021، خاض 134 مباراة مع سيتي سجل خلالها 39 هدفا و45 تمريرة حاسمة منذ قدومه من شالكه الالماني في العام 2016.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الانجليزي بفارق شاسع عن “المتصدر” ليفربول، لكنه قطع خطوة نحو ربع نهائي دوري ابطال اوروبا الذي لم يحرزه في تاريخه، بعد فوزه على ارض ريال مدريد الاسباني 2-1 هذا الاسبوع. (أ ف ب)