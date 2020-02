بعد غياب طويل .. ساني يُشارك مع رديف مانشستر سيتي

لندن – خاض الالماني الدولي لوروا ساني 57 دقيقة في مباراة الجمعة مع رديف مانشستر سيتي الانجليزي، وذلك بعد غيابه لفترة طويلة عن الملاعب اثر تعرضه لاصابة قوية في اب (اغسطس) الماضي.

ولم يلعب ساني منذ اصابته باربطة ركبته في مباراة درع المجتمع ضد ليفربول، حيث عاد اللاعب البالغ 24 عاما الى التمارين الشهر الماضي، قبل ان يخوض مواجهة ارسنال ضمن دوري الرديف الجمعة.

ورحب الاسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بعودة ساني، خصوصا في ظل قدرته على المشاركة في الجزء الاخير من موسمه الحالي، وقال غوارديولا: “من الجيد دوما أن يشعر اللاعب بالمباريات مجددا، من الرائع ان ينضم لاعبو الفريق الاول للاعبي الاكاديمية خلال تعافيهم”.

Back on the pitch… and it felt great 🙌🏾 #LS19 #inSané pic.twitter.com/UIQLTM9Ui6

— Leroy Sané (@LeroySane19) February 28, 2020