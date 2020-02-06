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بعد غياب 76 يوما .. كوستا يعود للتدريبات الجماعية لأتلتيكو

منذ 37 دقيقة

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مدريد – عاد مهاجم أتلتيكو مدريد دييغو كوستا للمران الجماعي مع بقية زملائه الأربعاء بعد 76 يوما من خضوعه لعملية جراحية من اجل علاج انزلاق في الفقرات العنقية.

وتدرب المهاجم الإسباني الدولي لأول مرة مع المجموعة منذ العملية الجراحية التي خضع لها في 21 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، ومنذ ذلك الحين، غاب كوستا عن 14 مباراة رسمية؛ 9 في الليغا واثنتين في دوري أبطال أوروبا واثنتين في كأس السوبر الإسباني وواحدة في كأس ملك إسبانيا.

ويأمل اللاعب أن يكون جاهزا لخوض واحدة من مواجهتي دور الستة عشر بدوري الأبطال أمام ليفربول الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في 18 فبراير/شباط على ملعب واندا متروبوليتانو على أن يكون لقاء الإياب في 11 مارس/آذار على أنفيلد رود، لكن ليس من المحتمل أن يشارك في المباراة المقبلة للأتلتي أمام غرناطة مساء السبت في العاصمة الإسبانية مدريد ضمن منافسات الليغا. (إفي)

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