بعد فاجعة سوريا وتركيا.. تعرف على الزلازل الأكثر فتكا عبر التاريخ

يُعَدّ الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا فجر يوم الإثنين، الأكبر من نوعه منذ سنوات طويلة، وقد أثار حالة من الهلع والخوف لدى مختلف شعوب المنطقة، وأدّى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى في البلدين وانهيار آلاف المباني.

لكنّ هذا الزلزال، ليس الأضخم، إذ منذ أن اكتشف العلماء كيفية قياس حجم الزلزال في أوائل القرن العشرين، هزت الكثير من الزلازل كوكبنا، وصل أعنفها إلى قوة 9.5 درجات.

الزلازل الأكثر فتكاً في تاريخ البشرية:

زلزال شانشي 1556

أكبر زلزال سجل من حيث عدد الضحايا والذي بلغ 830000 نسمة.

حدث هذا الزلزال في صباح الثالث والعشرين من شهر يناير لعام 1556 في مقاطعة شانشي الصيني. ولقد بلغ تأثير مساحة الزلزال إلى أكثر من سبعة وتسعين مقاطعة فيها.

كما أدى الزلزال إلى تدمير بقعة محيطها 840 كم في بعض المقاطعات وإلى مقتل ستين بالمائة من السكان.

وقد كان أغلب السكان في ذلك الوقت يسكنون في كهوف اصطناعية وفي شقوق في الجبال والتي انهارت عليهم نتيجة الكارثة.

زلزال تانغشان 1976

وقع الزلزال يوم الأربعاء، الموافق 28 يوليو عام 1976. وينظر إليه على أنه أكبر زلزال في القرن العشرين حسب عدد القتلى. ولقد كان مركز الزلزال بالقرب من تانغشان في خبي، في جمهورية الصين الشعبية، وهي عبارة عن مدينة صناعية يقطنها حوالي مليون نسمة. وكان عدد الوفيات الذي ذكرته حكومة الصين في البداية 655,000 قتيل، إلا أن عدد الضحايا قد تقرر بعد ذلك على أنه يتراوح بين 240,000 إلى 255,000 قتيل.

زلزال وتسونامي المحيط الهندي 2004

قتلت أمواج تسونامي ما يقدر بـ227,898 شخصًا في 14 دولة، ما يجعلها إحدى أكثر الكوارث الطبيعية فتكا في التاريخ المسجل.

زلزال هايتي 2010

قدر الصليب الأحمر الدولي أعداد المتأثرين بالزلزال بثلاثة ملايين شخص بين قتيل وجريح ومفقود.

وقد قتلت شخصيات عامة بارزة عديدة جراء الزلزال، فيما أعلنت الحكومة الهايتية في 9 فبراير عن دفن أكثر من 230.000 قتيل في مقابر جماعية.

زلزال حلب (1138)

وقع بالقرب من مدينة حلب شمالي سوريا في 11 تشرين الأول عام 1138 ميلاديّة، صنّفت هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية زلزال حلب 1138 كرابع أخطر زلزال في التاريخ. هو من بين أكثر الزلازل دموية في التاريخ.

بلغ عدد الضحايا الذين سقطوا بسببه 230,000 قتيلاً، وقُدّرت شدة الزلزال بـ 8.5 درجة على مقياس ريختر.

الزلازل الأقوى حسب درجتها:

زلزال تشيلي الكبير 1960:

وقع يوم الأحد 22 مايو 1960 وهو أقوى زلزال على إطلاق سجل على سطح الأرض، وصنف 9,5 على مقياس ريختر.

وقد حدث الزلزال في المساء (19:11 غرينيتش، 15:11 توقيت محلي) ونتج عنه تسونامي تأثر به جنوب تشيلي، هاواي، اليابان، الفلبين، شرق نيوزيلندا، جنوب شرق أستراليا، وجزر ألالوتيان في ألاسكا. أوقع الزلزال خسائر كبيرة حيث قتل حوالي 3000 شخص.

زلزال ألاسكا العظيم 1964

في تمام الساعة 5:36 صباحاً استيقظ سكان ولاية ألاسكا على زلزال هو الأعنف في تاريخ الولاية وعرف هذا الزلزال باسم زلزال ألاسكا العظيم وزلزال جمعة الآلام.

ووقع الزلزال في 27 مارس في يوم جمعة الآلام.وضرب الزلزال وسط جنوب ولاية ألاسكا، إذ بدأت الأرض بالتصدع مما أدى إلى انهيار الهياكل العملاقة، بالإضافة إلى، تشكل أمواج تسونامي عاتية ناجمة عن قوة الزلزال والتي تسببت في وفاة حوالي 139 شخص.

واستمر الزلزال لمدة 4 دقائق و38 ثانية ويعتبر أكبر هزة أرضية تم تسجيلها في تاريخ الولايات المتحدة، وثالث أقوى زلزال تم قياسة في تاريخ أمريكا الشمالية.

زلزال وتسونامي المحيط الهندي 2004

حدث الزلزال المعروف أيضا بتسونامي يوم الملاكمة، في الساعة 07:58:53 بالتوقيت المحلي (ت ع م+7) في 26 ديسمبر، وكان مركزه السطحي قبالة الساحل الغربي لشمال سومطرة في إندونيسيا. كان زلزال دفع هائل تحت سطح البحر سجلت قوته 9.1-9.3 على مقياس ريختر. وقتلت أمواج تسونامي ما يقدر بـ227,898 شخصًا في 14 دولة، ما يجعلها إحدى أكثر الكوارث الطبيعية فتكا في التاريخ المسجل.

زلزال كامشاتكا، روسيا 1952

سجلت قوته 9 على مقياس مقياس ريختر.

زلزال المحيط الهادئ، منطقة توهوكو، اليابان 2011

سجلت قوته 9 على مقياس مقياس ريختر.

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