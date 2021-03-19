بعد فيديو “الغد”.. إدارة السير تحقق حلم طفلين من “SOS”

إسلام البدارنة

عمان – محمد وعمران، طفلان يحلمان بأن يصبحا مستقبلاً “رجال أمن” ليعملا ضمن كادر “إدارة السير”. كلاهما سارع بالرد على سؤال “ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر”، بأنه يحلم بأن يصبح رقيب سيرٍ لحبهما لهذه المهنة.

جاء ذلك، في مقابلات ضمن “فيديو” أعدته “الغد”، حول أحلام أطفال قرى “SOS”، ونشرته قبل أيام.

وكعادتها في تحفيز الطموح وتحقيق الأهداف، قامت إدارة السير بعد مشاهدتها لـ”فيديو الغد” الذي كانت فحواه أحلام أطفال قرية الـ“SOS”، بالمسارعة بالتواصل مع “القرية”، لترتيب جولة في إحدى مركبات السير انطلاقاً من القرية الى مركز إدارة سير العاصمة، يشارك بها محمد وعمران، سعيا لإدخال البهجة إلى قلب “عصفورين” قادتهما ظروف الحياة إلى القرية.

بعد الجولة، التي رافقتها “الغد”، قدم مدير إدارة السير العميد فراس الصعوب الهدايا للطفلين. وعبّر عن فخره لحب الطفلين لإدارة السير، محفزاً إياهما لتحقيق طموحهما في المستقبل.

عمران ومحمد، عادا إلى القرية بعدما خاضا تجربة بأن يصبحا رقباء سير في المستقبل. كانت عيونهما مليئة بالأمل في تحقيق حلمهما، تغمرهما السعادة، فيما بدا أن دعم إدارة السير لهما كان حافزًا كبيراً لمواصلة السعي لتحقيق حلمهما.