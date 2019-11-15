بعد فيديو صادم لضرب رضيع بالزرقاء.. الأمن لـ”الغد”: اتخذنا إجراء وأوقفنا الأم

غادة الشيخ

عمان- تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، فيديو صادم لضرب رضيع من قبل والدته داخل مستشفى الزرقاء الحكومي.

ويظهر الرضيع على سرير داخل المستشفى قبل أن تنهال والدته عليه بالضرب على وجهه وجسده.

“الغد” سألت مصدراً أمنياً، عن الحادثة، فقال إنّها “وقعت قبل أسبوعين وتم اتخاذ إجراءات بحق الأم وسحب الطفل منها”، مشيراً إلى أنّه تم “ضبط الأم وبالتحقيق معها اعترفت بقيامها بضرب طفلها وجرى توديعها في حينه للمدعي العام والذي قرر توقيفها مدة أسبوع عن تمهة الايذاء”.

إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة تعرض الطفل للضرب في مستشفى الزرقاء الحكومي من قبل والدته، وذلك انتقاما من زوجها، نتيجة خلافات زوجية، ونشرت الفيديو على حساباتها الاجتماعية.

وقالت الوزارة في تصريح صحافي، إن الموضوع منظور أمام القضاء، ولدى حماية الأسرة، مشيرة إلى أن مستشفى الزرقاء الحكومي ليس له علاقة من قريب أو بعيد بذلك.

وتأتي هذه الحادثة مع تصاعد العنف الأسري في الأردن، وتأتي كذلك بعد أيام من الجريمة المروعة التي وقعت في جرش وهزت الرأي العام الأردني، بعدما أقدم أحد الأشخاص على فقأ عيني زوجته بطريقة وحشية وأمام أطفالها.

هذا وتعتذر “الغد” عن عدم نشر الفيديو لقساوته والتزاماً بأخلاقيات المهنة والعمل الصحافي.