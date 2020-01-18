بعد قرار إزالة “دوار الرابية”.. تجار المنطقة يتداعون

عمان- الغد- قرر تجار في منطقة الرابية، عقد اجتماع مساء اليوم السبت، لبحث تداعيات إزالة دوار الرابية في القرار الذي اتخذته أمانة عمان مؤخراً.

وبحسب بيان صادر عن النائب معتز أبو رمان الذي سيحضر الاجتماع مع مدير إدارة السير، فإنه وفق التجار فالقرار من شأنه أن يتسبب بعائق مروري خانق للموقع وعليه سيتم التباحث فيما بينهم لإيجاد حلول أفضل تفي بالغرض بدون إحداث أضرار مادية أو معنوية للتجار وأصحاب المكاتب والمجمعات والمحلات أو حتى المواطنين”.

يشار إلى أنه أمانة عمان الكبرى بدأت قبل أيام أعمال إزالة دوار الرابية في العاصمة وتحويله إلى اشارات ضوئية.