بعد “قمة العلا”.. مسؤول قطري يزور القاهرة لافتتاح فندق سانت ريجيس

الدوحة- غادر وزير المالية القطري علي شريف العمادي، الدوحة مساء اليوم الثلاثاء إلى القاهرة في اول زيارة لمسؤول قطري بهذا المستوى منذ عام 2017.

وقالت وزارة المالية القطرية اليوم، إن العمادي سيفتتح فندق سانت ريجيس على كورنيش النيل والمملوك بالكامل لشركة الديار القطرية.

ويعد مشروع كورنيش النيل أحد أهم مشاريع الديار القطرية الكبيرة في مصر، ويقع على ضفاف نهر النيل في قلب القاهرة، بالقرب من مركز التجارة العالمي، وهو عبارة عن مجمع متطور يضم برجين شاهقين وساحة مخصصة للمحلات والمتاجر، ويضم 516 وحدة من الغرف والشقق الفندقية والسكنية. (بترا)