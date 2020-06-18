بعد كارثة السيتي.. لويز يُلمح إلى امكانية رحيله عن آرسنال

لندن – ألمح مدافع آرسنال، البرازيلي ديفيد لويز، إلى احتمال رحيله عن النادي اللندني في نهاية الشهر الحالي بعد المباراة الكارثية التي قدمها أمام مانشستر سيتي الأربعاء، والتي انتهت بخسارة الغانرز بثلاثية نظيفة.

وشارك لويز كبديل للمصاب بابلو ماري في الدقيقة 24 من عمر اللقاء، وخلال الدقائق التي شارك فيها المدافع البرازيلي ارتكب خطأ فادحا استغله رحيم سترلينغ لتسجيل الهدف الأول، كما أعاق الجزائري رياض محرز داخل المنطقة، ليحتسب الحكم ركلة جزاء للسيتي ويطرده، ويحرز البلجيكي كيفن دي بروين الهدف الثاني للسيتي.

وقال لويز (33 عاما) لشبكة (سكاي سبورتس): “لم يكن خطأ الفريق، كان خطئي أنا. لقد قدم الفريق أداء جيدا، خاصة عندما لعبوا بعشرة لاعبين. المدرب رائع واللاعبون أيضا، إنه خطئي فقط”.

جدير بالذكر أن عقد البرازيلي مع آرسنال ينتهي في وقت لاحق من هذا الشهر، ولم يتوصل بعد إلى اتفاق لتمديده.

وأضاف: “لقد اتخذت قرار اللعب. كان بإمكاني اتخاذ قرار آخر في الشهرين الماضيين، لكنني لم أفعل. لدي 14 يوما أخرى لأكون هنا وهذا كل شيء”.

يذكر أن لويز انضم إلى أرسنال قادما من غريمه اللندني تشيلسي الصيف الماضي. (إفي)