بعد “كورونا”.. أطفال يتخذون إجراءات الوقاية نمط حياة

ربى الرياحي

عمان- لأن الوقاية خير من العلاج، أصبح الاهتمام بقواعد النظافة العامة اليوم أكثر من أي وقت مضى. اختبار الجميع أزمة “كورونا” والشعور بالهلع منها أمر خلق نمط حياة جديدا لدى الكبار والصغار؛ إذ وجدوا أنفسهم ملزمين بالتركيز على كل ما من شأنه أن يحميهم ويبقيهم بأمان.

مخاوف الأهل ومتابعتهم الدائمة للأخبار طيلة الفترة الماضية، وانتقال ذلك كله للأطفال، أمور أسهمت حتما في تغيير الكثير من العادات اليومية لديهم وجعلتهم أكثر وعيا وحذرا تجاه كل الأمراض، وليس فقط “كورونا”، هذا الوعي وتحديدا لدى الأطفال بدا واضحا في تقيدهم بارتداء الكمامات والقفازات، والحرص على غسل اليدين باستمرار.

الطفلة سارة عامر، التي تبلغ من العمر تسع سنوات تحرص دائما على غسل يديها واستخدام المعقم تلافيا للإصابة بأي فيروس قد يؤثر على صحتها، كما أنها تحب جدا مساعدة والدتها على تنظيف الأسطح لكونها بدأت تعي، وخاصة بعد جائحة “كورونا”، أهمية ذلك جيدا ودوره في الوقاية من الأمراض الخطيرة.

تقول والدتها إن الأطفال، ورغم صغر سنهم، إلا أنهم قادرون على فهم كل ما يجري حولهم والتأقلم معه، وهذا حتما يشعرها بالراحة والطمأنينة على أبنائها، مبينة أن الأطفال يقلدون ما يشاهدونه من والديهم وبيئتهم المحيطة، لذا فهي تتعامل معهم على أساس أنهم مسؤولون يعرفون ما يضرهم وما ينفعهم، وبالتالي يستطيعون حماية أنفسهم، ومن يحبون، وذلك بالتزامهم بأبسط قواعد النظافة.

أما رنا جهاد، وهي أم لطفلتين، فتقول إنها وكغيرها من الأمهات تحاول طمأنة طفلتيها الصغيرتين، وتبسيط الموضوع لهما بدون أن تبالغ في خوفها. هي تدرك جيدا أن الوقاية هي الحل حتى تكون هي ومن تحب في مأمن من أمراض كثيرة، لذا وجدت أن ابتكارها طرقا جديدة تستطيع من خلالها تعليمهما قواعد النظافة خطوة ستساعدها كثيرة على التغلب على عنادهما.

وفعلا تمكنت رنا من تحفيز طفلتيها، وذلك باستخدام مواد طبيعية بدلا من المعقمات الكيميائية، كما أنها تعمدت أن تصنع لهما الكمامات بنفسها وبألوان مختلفة مع السماح لهما بمشاركتها، الأمر الذي جعلهما تتقبلان فكرة ارتداء الكمامة وعدم الخروج إلا بها.

وتبين أن الاهتمام بالنظافة وتعويد الصغار عليها أمر في غاية الأهمية، لكن يجب أن يكون ضمن المعقول بعيدا عن الإفراط والوصول إلى الهوس في استخدام المعقمات، لأن كل شيء يزيد على حده يصبح ضارا.

وترى الأخصائية النفسية أسماء طوقان أن لـ”كورونا” تأثيرا كبيرا على الصحة الجسدية للأطفال، ولكن من الممكن أن يكون هذا التأثر متجها للناحية الإيجابية أو السلبية.

وتوضح “فمن الناحية الإيجابية، أصبح اهتمام الأطفال بالنظافة الشخصية أكثر مثل؛ غسل اليدين بعد اللعب أو عند الخروج من المنزل أو الدخول إليه، وفي الصباح وقبل النوم واستخدام المعقم أيضا كعادة مكتسبة من البيئة المحيطة في ظل هذه الظروف والاهتمام بإعلانات التوعية بكيفية الوقاية من الفيروس على التلفاز قد أصبح حديثا متداولا أمام الأطفال في كل منزل”.

وتضيف “أما الناحية السلبية، فإن بعض الأسر قد بالغت في إجراءات الوقاية والنظافة، وعليه انتقل ذلك إلى أطفالها، وخاصة من يعانون من التوتر والقلق أو توهم المرض والخوف من الأمراض”.

وتتابع “حيث شهدنا الكثير من حالات اضطراب الوسواس القهري في النظافة، وهي أفكار تسيطر على الإنسان والسلوك إجباريا يظهر بالتكرار لدى الشخص يلازمه، ويستحوذ عليه ولا يستطيع مقاومته رغم وعيه بعدم فائدته، حتى يشعر بالقلق في حال قاوم هذه الوساوس، ويقوم بتكرار هذه السلوكيات بشكل دوري ولفترات طويلة”.

ومن الأمثلة على ذلك؛ غسل اليدين وتعقيم الملابس وكثرة الاستحمام والمبالغة في كل شيء، وفق طوقان؛ حيث إن بعض الأشخاص يقومون بغسل أيديهم بمواد كيميائية لا تناسب الجلد مثل الكلور. فعلى الأهل مراعاة هذه الأمور وعدم المبالغة في التشديد والتدقيق عليها أيضا لتجنب العناد عند الأطفال بعدم الالتزام بأوامر الوالدين.

ويذهب الدكتور مخلص مزاهرة إلى أن تعلم الأطفال قواعد النظافة والتعود عليها نقطة إيجابية مهمة، لكونهم يلعبون بأشياء كثيرة بدون أن ينتبهوا لخطورة ذلك الأمر عليهم صحيا؛ إذ إن الكثير من الأطفال قبل “كورونا” كانوا غير مبالين بموضوع النظافة.

ويضيف “وهذا بالطبع سلوك خاطئ له أضرار كبيرة، كما يجعل طريقة نقل العدوى أسهل، وبالتالي يتسبب ذلك بإصابتهم بالكثير من الفيروسات والجراثيم”، موضحا أنه بعد “كورونا” أصبح هناك وعي كبير، وخاصة لدى الصغار الذين تعلموا من “كورونا” كيف يحمون أنفسهم من الأمراض الأخرى التي قد تنتقل إليهم بطرق مختلفة.

ويلفت إلى أن اهتمام الطفل بنظافته الشخصية يأتي من وعي الأهل وثقافتهم وتأديتهم دورهم على أكمل وجه. ويتابع “كما أن فهم الطفل وإدراكه لكل ما يحدث حوله أمر مهم جدا، وضروري يساعده على الالتزام بإجراءات الوقاية، ويجعله أقدر على تقبل الوضع الجديد”. مؤكدا أن هناك جانبا إيجابيا وآخر سلبيا في كل حدث يمر به الإنسان، وهذا ينطبق على أزمة “كورونا” التي أسهمت وبشكل واضح في تغيير الكثير من عاداتنا ومنحتنا الفرصة لتعلم دروس جديدة.