بعد “كورونا”.. “الأمانة” تطلق مشروعي البنوك والسيارات

مؤيد أبو صبيح

عمان – تعتزم أمانة عمان الكبرى في مرحلة ما بعد “كورونا”، الإعلان عن الاستثمار في مشروعين كبيرين من مشاريع شركة رؤية للاستثمار، وهما: حي البنوك في عبدون، ومدينة السيارات بمنطقة الماضونة.

وقالت مصادر مطلعة في “الأمانة”، طلبت عدم نشر اسمها لـ”الغد”، إن هناك أربعة بنوك تعتزم فتح فروع لها بحي البنوك في منطقة عبدون، فيما الدراسات النهائية جاهزة لمشروع مدينة السيارات الذي من المفترض أي يرسو الاستثمار فيه على مستثمر عربي.

وتتوقع “الأمانة” أن يكون حجم الاستثمار في “البنوك” ما بين 5 و6 ملايين دينار، بينما يبلغ الاستثمار بمدينة السيارات بنحو 35 مليون دينار.

وتقوم فكرة مشروع “السيارات”، الذي يبعد عن العاصمة حوالي 21 كيلو مترا، على التجارة بالمركبات في منطقة مركزية، تصل مساحتها لـ920 دونما، في حين يتوقع أن يستحدث هذا المشروع قرابة 3 آلاف فرصة عمل.

وتعمل شركة “رؤية عمان”، على الاستثمار في أصول أمانة عمان المختلفة، علاوة على تحفيز الاستثمار، وتعزيز إنشاء المشاريع النوعية التي تحتاجها العاصمة، وخلق فرص وظيفية إلى جانب تعزيز إيرادات “الأمانة” بعيدًا عن نهج الزيادة في الرسوم والضرائب.

وتتبع الشركة في أعمالها الطرق والوسائل والعقود المتنوعة للاستثمار، بهدف جذب استثمارات القطاع الخاص في الداخل والخارج ليكون لكل شخص في الأردن وخارجه فرصة للاستثمار في أصول “الأمانة” ومفتوحة أمام الجميع.

وتشمل المجموعة الأولى من المشاريع، التي أطلقتها شركة “رؤية عمان”، خلال شهر كانون الثاني ( يناير) الماضي، بالإضافة لـ”السيارات والبنوك”، مشروع غمدان بخياراته، الأول ترفيهي/خدماتي الذي يوفر خيارات واسعة من الأنشطة الترفيهية ومبانٍ فندقية ومركز للمؤتمرات وخياره الثاني مجمع سكني، وميني بوكس بارك في عبدون والذي يجمع العلامات التجارية المحلية والعالمية والترفيهية جنباً الى جنب، علاوة عن الشريط الاستثماري (كوريدور عبدون) والذي يشتمل على مشاريع سكنية وصحية وترفيهية، وأرض المعارض – طريق المطار والذي يضم قاعات معارض ومؤتمرات ومسارح، ومواقف سيارات أوتوماتيكية والمواقف الذكية في مناطق متعددة والتي توفر حلولاً ذكية لتنظيم اصطفاف السيارات داخل المدن.