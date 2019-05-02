بعد “لقطة ميسي”.. عاصفة سخرية من “أفضل مدافع في العالم”

الغد- قد يكون المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك قادرا على إيقاف العديد من مهاجمي الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن حين يتعلق الأمر بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فإن ذلك سيتطلب “المساعدة”.

والدليل الأكبر على ذلك ظهر خلال مباراة برشلونة الإسباني ضد ليفربول الإنجليزي، الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث شهدت لقطة مثيرة لفان دايك الذي يوصف بأحد أفضل المدافعين في العالم، إن لم يكن الأفضل.

وخسر ليفربول بثلاثية نظيفة أمام نظيره الكتالوني، حيث فشل مدافعو “الريدز” في إيقاف المد الهجومي لرفاق ميسي.

وواجه المدافع، البالغ من العمر 27 عاما، عاصفة سخرية على المواقع الاجتماعية، بعدما رصدته عدسات التلفزيون يطلب “المساعدة” من أجل محاصرة “البرغوث” ميسي.

وفي الدقيقة الواحدة والثلاثين من عمر الشوط الأول، وجد فان دايك نفسه وجها لوجه أمام اللاعب الفذ، ولأنه يعلم أن مهمة إيقافه وخطف الكرة من رجليه ستكون “شبه مستحيلة”، فلم يجد حلا غير استدعاء زميله أندرو روبرتسون، لمساعدته من أجل محاصرة مهاجم برشلونة.

وكانت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي ساخرة من اللقطة، حيث أجمع المعلقون على أن الوقوف أمام ميسي “يتطلب شجاعة كبيرة”، مشيرين إلى أن “أفضل المدافعين في العالم لا يتمنون مواجهة أفضل لاعب في المستديرة خوفا مما قد يفعله بهم”.

وقدم ميسي مباراة تاريخية، حيث ظهر بشكل مميز للغاية وكلل جهوده بهدفين في الشوط الثاني، رفعا رصيده مع برشلونة إلى 600 هدف في كل البطولات.-(سكاي نيوز عربية)